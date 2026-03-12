मनोरंजन

'कुंभ ब्यूटी' मोनालिसा ने अपने बॉयफ्रेंड फरमान से की शादी, पुलिस से मांगी सुरक्षा

Mar 12, 2026

तिरुवनंतपुरम, 11 मार्च (आईएएनएस)। सोशल मीडिया पर तेजी से लोकप्रिय हुई 'कुंभ ब्यूटी' के नाम से पहचान बनाने वाली युवती मोनालिसा भोसले एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार वजह उनका निजी जीवन है। दरअसल, मोनालिसा ने अपने प्रेमी फरमान खान से शादी कर ली है।

बुधवार की शाम करीब 5.45 बजे मोनालिसा भोसले और फारमान खान ने तिरुवनंतपुरम के पूवर इलाके में एक लोकल मंदिर में शादी की।

जानकारी के अनुसार, शादी से पहले मोनालिसा और फरमान थंपनूर पुलिस स्टेशन पहुंचे थे, जहां उन्होंने पुलिस से सुरक्षा की मांग की थी। मोनालिसा का आरोप था कि उनका परिवार इस रिश्ते के खिलाफ है और उन्हें जबरन घर वापस ले जाने की कोशिश कर रहा है। परिवार उन पर किसी रिश्तेदार से शादी करने का दबाव डाल रहा था। इसी वजह से उन्होंने पुलिस से मदद मांगी ताकि वे अपने फैसले के अनुसार जीवन जी सकें।

पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और मोनालिसा के पिता जय सिंह भोसले को बुलाकर उनसे बातचीत की। पुलिस ने परिवार को समझाया कि मोनालिसा अब वयस्क हैं और कानून के अनुसार उन्हें यह पूरा अधिकार है कि वे अपनी पसंद से जीवन साथी चुनें और जहां चाहें वहां रह सकें। इसके बाद माहौल थोड़ा शांत हुआ और शाम को मंदिर में विवाह संपन्न हो गया।

शादी में सीपीआई(एम) के स्टेट सेक्रेटरी एम. वी. गोविंदन मौजूद रहे।

वहीं, इस पर केरल के शिक्षा मंत्री वी. शिवनकुट्टी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ''यह असली केरल की कहानी है जहां अलग-अलग बैकग्राउंड के लोग खुशी और शांति से रह सकते हैं।''

मोनालिसा भोसले को सोशल मीडिया पर महाकुंभ मेले के दौरान लोकप्रियता हासिल हुई थी। उनकी तस्वीरें और वीडियो तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो गए थे। लोग उन्हें 'कुंभ ब्यूटी' कहने लगे। इसी लोकप्रियता के बाद उन्हें सिनेमा में काम करने का अवसर मिला और वह अपनी पहली फिल्म की शूटिंग के लिए केरल आई हुई हैं।

बताया जा रहा है कि फिल्म की शूटिंग विज्हिंजम और पूवर में चल रही थी। इसी दौरान उनके निजी जीवन से जुड़ा यह विवाद सामने आ गया।

मोनालिसा का कहना है कि उनकी और फरमान की मुलाकात लगभग डेढ़ साल पहले सोशल मीडिया के जरिए हुई थी। धीरे-धीरे दोनों के बीच दोस्ती हुई और यह रिश्ता प्यार में बदल गया, लेकिन अलग-अलग धर्म होने की वजह से इस रिश्ते को उनके परिवार की मंजूरी नहीं मिल पाई।

मोनालिसा मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली हैं, जबकि फरमान खान महाराष्ट्र से आते हैं। दोनों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने शादी के लिए केरल को इसलिए चुना, क्योंकि उन्हें लगा कि यहां उन्हें शांत माहौल मिलेगा और वे बिना किसी बड़े विवाद के अपना फैसला ले सकेंगे।

