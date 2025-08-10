K-Ramp Onam Song: 'के-राम्प' का रोमांटिक ‘ओणम सॉन्ग’ का लिरिकल वीडियो रिलीज, फिल्म दीपावली पर रिलीज होगी

चेन्नई: निर्देशक जैन नानी की एक्शन-कॉमेडी फिल्म 'के-राम्प' के निर्माताओं ने शनिवार को फिल्म के 'ओणम सॉन्ग' का लिरिकल वीडियो रिलीज किया। इस फिल्म में किरण अब्बवरम और युक्ति थरेजा मुख्य भूमिका में हैं। गाने के रिलीज होने से फैन्स काफी उत्साहित हैं।

'हास्य मूवीज' ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर गाने को पोस्ट करते हुए लिखा, "'के-राम्प' गाना एक उत्सव की तरह है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी इसे उतना ही पसंद करेंगे जितना हमने इसे बनाते समय किया। 'ओणम सॉन्ग' के-राम्प।"

'ओणम सॉन्ग' को चैतन्य भारद्वाज ने कंपोज किया है और इसे उन्होंने साहिथी चागंती के साथ मिलकर गाया है। गाने के बोल सुरेंद्र कृष्णा ने लिखे हैं, और गाने की कोरियोग्राफी पो लाकी विजय ने की है, जिसने इस गाने को और भी आकर्षक बना दिया है। फिल्म इस दीपावली, 18 अक्टूबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।"

इससे पहले मकर्स ने अभिनेता किरण अब्बवरम के जन्मदिन के खास मौके पर के-राम्प की पहली झलक जारी की थी। निर्देशक जैन नानी ने किरण को एक दमदार और अलग अंदाज में पेश किया था, जिसमें उनकी मजेदार टाइमिंग और नया अंदाज देखने को मिल रहा था।

सूत्रों के मुताबिक यह फिल्म किरण अब्बवरम की पहली कॉमेडी फिल्म है। इसे जैन नानी ने निर्देशित किया है और राजेश डंडा व शिवा बोम्माक ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में युक्ति थरेजा मुख्य फिमेल लीड का रोल निभा रही हैं। इसका संगीत चैतन भारद्वाज ने दिया है और सिनेमैटोग्राफी सतीश रेड्डी मासम ने की है।

फिल्म की शूटिंग फरवरी 2025 में शुरू हुई थी। इसकी एडिटिंग छोटा के. प्रसाद ने किया है, और संवाद (डायलॉग्स) रविंद्र राजा ने लिखे हैं, जबकि एक्शन सीक्वेंस की कोरियोग्राफी प्रुध्वी ने की है। अप्पाजी फिल्म के कार्यकारी निर्माता हैं। ग्रैविटी वीएफएक्स ने फिल्म के विजुअल इफेक्ट्स पर काम किया है। यह फिल्म दर्शकों के लिए हंसी, रोमांस और एक्शन का शानदार मिश्रण लेकर आएगी। फिल्म दीपावली पर 18 अक्टूबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।