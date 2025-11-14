मनोरंजन

Karakat Election : बिहार में चुनाव नतीजों से पहले ज्योति सिंह माता रानी के दर पहुंचीं, मांगा जीत का आशीर्वाद

चुनाव से पहले ज्योति सिंह का मंदिर में आशीर्वाद लेते वीडियो वायरल
Nov 14, 2025, 02:04 PM
नई दिल्ली: भोजपुरी सिंगर पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। उनका मुकाबला जेडीयू के महाबली सिंह और भाकपा माले के अरुण सिंह से है। चुनाव परिणाम आने से पहले ज्योति सिंह को माता रानी के दरबार में आशीर्वाद लेते हुए देखा गया।

ज्योति सिंह ने अपने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया, जिसमें वह मंदिर के फर्श पर बैठी दिख रही हैं। ज्योति लाल चुनरी मां को अर्पित कर रही हैं और घी की ज्योत जला रही हैं। ज्योति किसी प्राचीन मंदिर में गई हैं, जो किसी गुफा में बना है। ज्योति वीडियो में लगातार मंत्र जाप कर रही हैं। उन्होंने वीडियो को शेयर कर कैप्शन में चामुंडा कवच की पंक्ति लिखी, "अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतो रणे। विषमे दुर्गमे चैव भयार्ताः शरणं गताः।"

बिहार विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आने से पहले ही यूजर्स ज्योति सिंह को जीत की बधाई दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, "माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर पहले से ही है और आप ही काराकाट से जीतेंगी, हम आपके साथ हैं।"

एक अन्य यूजर ने लिखा, "आपने इतनी मेहनत की है और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है।"

काराकाट सीट पर शुक्रवार दोपहर 12.30 बजे तक नौ राउंड की वोट काउंटिंग में भाकपा माले के अरुण सिंह ज्योति सिंह से आगे हैं।

बता दें कि काराकाट सीट से जीत हासिल करने के लिए ज्योति सिंह बीते कई महीनों से काराकाट सेवा समर्पण की जनयात्रा कर रही थीं। उन्होंने गांव-गांव जाकर चुनाव प्रचार किया है, लेकिन आज उनकी किस्मत का फैसला होना है।

इससे पहले साल 2024 में पवन सिंह ने काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा था और हार गए थे। पहले उन्हें बीजेपी ने आसनसोल सीट से टिकट दिया था, लेकिन सिंगर को काराकाट सीट से ही चुनाव लड़ना था और इसी वजह से बीते साल बीजेपी ज्वाइन करने के कुछ समय बाद ही उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी।

साल 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर पवन सिंह बीजेपी के साथ जुड़ चुके हैं और स्टार प्रचारक बनकर उन्होंने बिहार के हर जिले में पार्टी के लिए प्रचार किया।

--आईएएनएस

 

 

