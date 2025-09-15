Juhi Parmar Show : पहलगाम हमले के पीड़ितों की कहानियां: जी टीवी के 'कहानी हर घर की' में जूही परमार ने साझा किया दर्द

मनोरंजन

Sep 15, 2025, 06:46 PM
पहलगाम हमले के पीड़ितों की कहानियां: जी टीवी के 'कहानी हर घर की' में जूही परमार ने साझा किया दर्द

मुंबई: टेलीविजन अभिनेत्री जूही परमार इन दिनों टीवी शो 'कहानी हर घर की' होस्ट कर रही हैं। अभिनेत्री ने बताया कि पहलगाम आतंकी हमले में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों की दर्दनाक कहानियां सुनकर भावुक हो गई थीं।

अभिनेत्री ने कहा, "पहलगाम हमले के पीड़ित परिवारों का दर्द आपके दिलों को झकझोर कर रख देगा। जब एक पत्नी बताती है कि वह हर दिन अपने पति की मौत के आखिरी पलों को याद करती है, जब एक पिता अपने बेटे के अधूरे सपनों का जिक्र करता है, या जब एक बहन अपने घर की खामोशी के बारे में बताती है, तो ये सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि कभी न भरने वाले जख्म हैं, जो ठीक होने का नाम नहीं लेते।।"

उन्होंने आगे कहा, "शो 'कहानी हर घर की' के माध्यम से मुझे इन अनसुनी आवाजों को न केवल साझा करने, बल्कि दिल से सुनने और उनके दुख को स्वीकार करने की जिम्मेदारी महसूस होती है। मैं चाहती हूं कि पूरा देश इन परिवारों के साथ एकजुटता दिखाए। हर खोए हुए व्यक्ति के पीछे एक ऐसी जिंदगी है, जो हमेशा के लिए बदल गई है। हमें उनके दर्द का सम्मान करना चाहिए, उनके बलिदान को याद रखना चाहिए, और यह वादा करना चाहिए कि वे इस दुख की यात्रा में अकेले नहीं हैं।"

बता दें, 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी।

'कहानी हर घर की' के जरिए अभिनेत्री जूही परमार महिलाओं को उनकी अनकही कहानियां साझा करने का मंच देती हैं, जो सामाजिक दबाव, भावनात्मक उपेक्षा, वैवाहिक समस्याएं और व्यक्तिगत बलिदान जैसे मुद्दों पर खुलकर बात करेंगी। शो के सारे एपिसोड में ऐसी कहानियां होंगी, जो न केवल सुनाई जाती हैं, बल्कि सुनी और समझी भी जाती हैं।

यह शो सोमवार से शुक्रवार शाम 6:30 बजे प्रसारित हो रहा है।

 

