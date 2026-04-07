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Jubilee Web Series : 'जुबली' की रिलीज को हुए 3 साल, याद आया भारतीय सिनेमा का वो दौर

प्राइम वीडियो की ‘जुबली’ ने 3 साल पूरे किए, सुनहरे सिनेमा दौर को फिर किया जीवंत
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 07, 2026, 07:58 AM
'जुबली' की रिलीज को हुए 3 साल, याद आया भारतीय सिनेमा का वो दौर

 

मुंबई: कहते हैं कि सिनेमा समाज का आईना होता है। निर्देशक अपनी दूरदर्शिता से उन कहानियों और लम्हों को उजागर करता है, जो आम लोगों को शायद ही पता होता है। ठीक इसी भावना के साथ साल 2023 में अजेजन प्राइम वीडियो पर पीरियड ड्रामा वेब सीरीज 'जुबली' रिलीज हुई थी।

यह सीरीज 1940-50 दशक के भारतीय सिनेमा के सुनहरे दौर को दिखाती है। इसमें देश के बंटवारे की त्रासदी, बॉलीवुड की आंतरिक सियासत और ग्लैमर की दुनिया को खूबसूरती से पेश किया गया था।

सीरीज में मुख्य भूमिकाओं में अदिति राव हैदरी, अपरशक्ति खुराना, सिद्धांत गुप्ता, वामीका गब्बी और प्रसेनजित चटर्जी जैसे कलाकार नजर आए थे। सभी कलाकारों ने अपने बेहतरीन अभिनय से उस दौर के सिनेमा को वेब सीरीज पर जीवंत किया था।

मंगलवार को सीरीज ने रिलीज के तीन साल पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर प्राइम वीडियो ने इंस्टाग्राम के जरिए पुराने यादों को ताजा किया। उन्होंने सीरीज के किरदारों की खूबसूरत तस्वीरें पोस्ट कीं। उन्होंने लिखा, "हमने जब से कहानियों, रोशनी और सितारों के सुनहरे दौर में कदम रखा है, आज 3 साल पूरे हो गए हैं।"

विक्रमादित्य मोटवानी द्वारा निर्देशित सीरीज का लेखन सौमिक सेन , विक्रमादित्य मोटवानी और अतुल सभरवाल ने किया है, जबकि विक्रमादित्य मोटवानी , शिबाशीष सरकार , सृष्टि बहल और विक्रम मल्होत्रा ने मिलकर निर्माण में काम किया है।

कुल 10 एपिसोड की इस सीरीज को रिलीज के बाद खूब सराहना मिली थी। आज भी इसके कुछ यादगार सीन और डायलॉग सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं।

यह सीरीज विभाजन के दौरान फिल्म इंडस्ट्री की स्थिति, स्टूडियो सिस्टम और बॉलीवुड के शुरुआती दौर के संघर्ष को दिखाती है। फिल्म की कहानी रॉय टॉकीज के मालिक श्रीकांत रॉय द्वारा एक नए कलाकार (मदन कुमार) की तलाश में हैं। बिनोद दास, एक प्रतिभाशाली रंगमंच कलाकार (जमशेद खान) को लाता है लेकिन एक प्रेम प्रसंग, बंटवारे के दंगे और साजिश के कारण बिनोद स्वयं 'मदन कुमार' बनकर सुपरस्टार बन जाता है।

--आईएएनएस

 

 

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