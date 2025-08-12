Jr NTR War 2 Release: ‘वॉर-2’ के इवेंट में फैंस का प्यार देख भावुक हुए जूनियर एनटीआर, बताया- ‘पिछले जन्मों का आशीर्वाद’

मुंबई: जूनियर एनटीआर फेमस एक्टर हैं, जिनकी फैन फॉलोइंग काफी तगड़ी है। 14 अगस्त को उनकी फिल्म 'वॉर 2' रिलीज होने जा रही है। अपनी करिश्माई पर्सनैलिटी और बेमिसाल ऑन-स्क्रीन चार्म के लिए मशहूर एक्टर को हाल ही में हैदराबाद में एक इवेंट में देखा गया।

यहां वह अपनी फिल्म 'वॉर-2' को प्रमोट करने पहुंचे थे। उनके होम सिटी में हुए इस इवेंट ने फैंस को दीवाना बना दिया। वाईआरएफ ने फैंस के बीच एनटीआर के जबरदस्त क्रेज को देखते हुए हैदराबाद को लोकेशन के तौर पर चुना।

इस इवेंट में जूनियर एनटीआर अपने प्रति जबरदस्त प्यार देख भावुक हो गए। उन्होंने यहां पर क्लोजिंग स्पीच दी और कहा, “मेरे करियर की शुरुआत 25 साल पहले निन्नू चूडालानी फिल्म से हुई थी, जिसे दिवंगत रामोजी राव के बैनर तले लॉन्च किया गया था। उस दिन मैं अकेला था, सिर्फ मेरे माता-पिता साथ थे। मैंने अपने पहले फैन, अदोनी के मुजीब से पूछा, ‘तुम कौन हो?’ उन्होंने कहा, ‘मैं आपका फैन हूं सर, आपके लिए जान भी दे सकता हूं।’ तब तक मेरी कोई फिल्म रिलीज भी नहीं हुई थी। उस दिन से आज तक, लाखों फैंस को इस सफर में मेरे साथ देखना, पिछले जन्मों का आशीर्वाद है।”

14 अगस्त को उनकी मोस्ट अवेटेड फिल्म 'वॉर 2' रिलीज होने वाली है। इसमें जूनियर एनटीआर, ऋतिक रोशन के अपोजिट होंगे। इसे अयान मुखर्जी ने डायरेक्ट किया है। इसमें कियारा आडवाणी भी अहम रोल में हैं।

इसके बाद जूनियर एनटीआर कई बड़े प्रोजेक्ट्स में नजर आने वाले हैं। इनमें 'एनटीआर नील' नाम की एक दमदार एक्शन फिल्म भी है, जिसे केजीएफ फेम प्रशांत नील डायरेक्ट कर रहे हैं। यह फिल्म 25 जून 2026 को रिलीज होगी और इसे मायथ्री मूवी मेकर्स और एनटीआर आर्ट्स बना रहे हैं।

इसके अलावा, वह त्रिविक्रम श्रीनिवास के साथ एक भव्य पौराणिक फिल्म भी कर रहे हैं, जिसमें वह भगवान कुमारस्वामी का दिव्य किरदार निभाएंगे।