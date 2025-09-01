मनोरंजन

Jolly LLB 3 : कानपुर या मेरठ? 'जॉली एलएलबी 3' के ट्रेलर लॉन्च को लेकर छिड़ी मजेदार बहस

Sep 01, 2025, 07:35 PM
मुंबई: बॉलीवुड फिल्म जॉली एलएलबी 3 को लेकर दर्शक खासे उत्साहित हैं। फिल्म में अक्षय कुमार और अरशद वारसी अपनी यादगार भूमिकाओं में नजर आएंगे, जो जॉली एलएलबी 'ब्रांड' की खास पहचान बन चुकी है। ट्रेलर को लेकर मेकर्स ने एक दिलचस्प तरीका अपनाया है, जो सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। उन्होंने एक मजेदार वीडियो पोस्ट किया, जिसमें यह तय करने की बहस चल रही है कि ट्रेलर कहां लॉन्च होगा... कानपुर में या मेरठ में। इस बहस का तरीका कुछ ऐसा है कि दोनों शहरों की खूबियां और स्वाद वीडियो में बड़े ही मजेदार अंदाज में पेश किए गए हैं।

वीडियो में अक्षय कुमार कानपुर की तारीफ करते हुए कहते हैं कि कानपुर के ठग्गु के लड्डू, बदनाम कुल्फी, लुच्ची सब्जी, सुल्तानी दाल, मट्ठा, चाट और इमरती जैसे स्वाद चखने का मजा कानपुर में ही आता है। वह बताते हैं कि अगर आपको ये स्वाद लेना है तो 'जॉली एलएलबी 3' का ट्रेलर कानपुर में लॉन्च होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर, अरशद वारसी मेरठ के पक्ष में खड़े हैं और जोर देते हैं कि ट्रेलर मेरठ में लॉन्च होना चाहिए। दोनों की इस बहस को देखने में दर्शकों को काफी मजा आ रहा है।

इस बीच, जज की भूमिका निभा रहे सौरभ शुक्ला इस बहस को रोकते हुए कहते हैं कि अगर वे दोनों को और सुनेंगे तो शायद हथौड़े का गलत इस्तेमाल कर बैठेंगे। वे कहते हैं, ''अगर मैंने इन दोनों को थोड़ी देर और सुना, तो मैं इस हथौड़े का गलत इस्तेमाल कर बैठूंगा भाईसाब। इसलिए आप तय करके बता दो कि फिल्म का ट्रेलर कहां लॉन्च होना चाहिए, कानपुर में या मेरठ में?''

'जॉली एलएलबी 3' की बात करें तो यह फिल्म अपनी पिछली दोनों फिल्मों की तरह एक मजेदार और सामाजिक मुद्दों पर आधारित कहानी लेकर आ रही है। फिल्म में अक्षय कुमार और अरशद वारसी के अलावा सौरभ शुक्ला, हुमा कुरैशी, अमृता राव, और गजराज राव भी अहम किरदार निभा रहे हैं। इस बार भी फिल्म की कहानी में न्याय व्यवस्था के मजेदार पहलुओं को बड़े ही हल्के-फुल्के और मनोरंजक अंदाज में दिखाया जाएगा। सुभाष कपूर के निर्देशन में बनी यह फिल्म 19 सितंबर 2025 को बड़े पर्दे पर रिलीज होगी।

 

 

