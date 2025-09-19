Jolly LLB 3 Release Date : ‘जॉली एलएलबी-3’ के लिए मनीष पॉल ने दी शुभकामनाएं, गजराज राव के साथ शेयर की तस्वीर

मुंबई: 'जॉली एलएलबी-3' कॉमेडी का डबल डोज लेकर शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। इस अवसर पर अभिनेता मनीष पॉल ने गजराज राव के अभिनय की तारीफ करते हुए उन्हें फिल्म को लेकर खास अंदाज में बधाई दी।

मनीष ने इंस्टाग्राम के स्टोरीज सेक्शन पर गजराज राव के साथ एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें दोनों मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं। वहीं, मनीष ने तस्वीर के साथ 'पंवाड़ी' गाना ऐड किया।

मनीष ने इसे कैप्शन दिया, "गजराज राव सर को आज उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म 'जॉली एलएलबी-3' की रिलीज के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी शानदार एक्टिंग को स्क्रीन पर देखने का बेसब्री से इंतजार है।"

वहीं, अभिनेता ने मजाकिया अंदाज में लिखा, "माफ कीजिए, लेकिन गाना तो मेरी फिल्म का बजेगा।"

मनीष ने अपनी अपकमिंग फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का गाना 'पंवाड़ी' तस्वीरों के साथ ऐड किया। यह गाना इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रहा है और कई लोग इस पर रील बना रहे हैं।

गाने के संगीत का निर्देशन एपीएस ने किया है और इसके लिरिक्स जयराज ने लिखे हैं। वहीं, इसे खेसारी लाल यादव, मासूम शर्मा, देव नेगी, निकिता गांधी, अकासा सिंह और प्रीतम ने मिलकर गाया है। गाने में खेसारी ने भोजपुरी का ठेठ अंदाज डाला, वहीं मासूम शर्मा ने हरियाणवी अंदाज से गाने को और शानदार बना दिया है।

गजराज राव फिल्म 'बधाई हो' और 'शुभ मंगल ज्यादा सावधान' से घर-घर मशहूर हैं। इस बार वह 'जॉली एलएलबी 3' में एक बिजनेसमैन के किरदार में नजर आएंगे।

'जॉली एलएलबी' साल 2013 में रिलीज हुई थी। इसमें अरशद वारसी, बोमन ईरानी, अमृता राव और सौरभ शुक्ला थे। इसका दूसरा पार्ट 2017 में रिलीज हुआ और इसमें अक्षय कुमार दिखाई दिए। इनके अलावा फिल्म में हुमा कुरैशी, अन्नू कपूर और कुमुद मिश्रा जैसे सितारे भी नजर आए थे।

मनीष पॉल के वर्कफ्रंट की बात करें तो उनकी अपकमिंग फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' है, जिसमें उनके साथ वरुण धवन, जान्हवी कपूर, अक्षय ओबेरॉय, रोहित सराफ और सान्या मल्होत्रा भी अहम किरदार में हैं। फिल्म 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।