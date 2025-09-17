Jolly LLB 3 Release : प्रो कबड्डी लीग में 'जॉली एलएलबी 3' का प्रमोशन करेंगे अक्षय कुमार और अरशद वारसी

मुंबई: बॉलीवुड फिल्मों के फैंस फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' के रिलीज होने का इंतजार कर रहे हैं। 19 सितंबर को यह फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हो जाएगी। इस फिल्म में अरशद वारसी और अक्षय कुमार की जोड़ी लोगों का मनोरंजन करती दिखाई देगी, वह भी ‘जॉली’ स्टाइल में।

इसकी रिलीज से पहले दोनों स्टार्स प्रो कबड्डी लीग-12 के राइवलरी वीक में दो-दो हाथ करते दिखाई देंगे। वे यहां पर इस फिल्म का प्रचार करने पहुंचेंगे।

इसका एक प्रोमो वीडियो अक्षय कुमार ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। इसे शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, "'जॉली एलएलबी 3' के स्टार्स अक्षय कुमार और अरशद वारसी के बीच तीखी जुबानी जंग छिड़ गई है क्योंकि... कोर्ट में आक्रामकता और प्रतिद्वंद्विता का तड़का लग गया है। ये दोनों प्रो कबड्डी लीग के कोर्ट में भी भिड़ेंगे।"

इसके वीडियो में अरशद और अक्षय लड़ते दिख रहे हैं। अरशद कहते हैं, "मैं क्यों जाऊं? यहां तो सिर्फ एक ही अच्छा वकील है।" जब अक्षय पूछते हैं कि कौन, तो अरशद जवाब देते हैं, "बिल्कुल, मैं।"

इस पर अक्षय अपने हमनाम को कहते हैं, "कोट पहनने से कोई वकील नहीं बन जाता।" अरशद पलटवार करते हैं, "मेरी आवाज भले ही चली गई हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग ही कहीं चला गया है।"

अक्षय उन्हें चेतावनी देते हैं कि वह एक कानपुरिया हैं और उन्हें सावधान रहना चाहिए।

फिल्म की बात करें तो ‘जॉली एलएलबी' फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म साल 2013 में रिलीज हुई थी। इसमें अरशद वारसी, बोमन ईरानी, अमृता राव और सौरभ शुक्ला थे। इसका दूसरा पार्ट 2017 में रिलीज हुआ और इसमें अक्षय कुमार दिखाई दिए। इनके अलावा फिल्म में हुमा कुरैशी, अन्नू कपूर और कुमुद मिश्रा जैसे सितारे भी नजर आए थे।

अब इसका तीसरा पार्ट 19 सितंबर को रिलीज होने जा रहा है। 'जॉली एलएलबी 3' में अमृता राव, हुमा कुरैशी और अन्नू कपूर अहम किरदार में होंगे। इसकी कहानी पहले से ज्यादा मजेदार होगी, क्योंकि इस बार फिल्म में अक्षय कुमार और अरशद वारसी दोनों ही अपने-अपने 'जॉली' अवतार में दिखाई देंगे।

फिल्म की कहानी को सुभाष कपूर ने लिखा है और डायरेक्ट भी किया है। वहीं, प्रोड्यूसर आलोक जैन और अजित अंधारे हैं।