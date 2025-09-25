मनोरंजन

Jolly LLB 3 Box Office : 'जॉली एलएलबी 3' ने छह दिन में मचाया धमाल, वर्ल्डवाइड कलेक्शन 100 करोड़ के पार

अक्षय- अरशद की 'जॉली एलएलबी 3' ने कोर्टरूम ड्रामा से 100 करोड़ का आंकड़ा छुआ
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 25, 2025, 09:00 AM
'जॉली एलएलबी 3' ने छह दिन में मचाया धमाल, वर्ल्डवाइड कलेक्शन 100 करोड़ के पार

मुंबई: बॉलीवुड में जब भी कोर्टरूम ड्रामा की बात होती है, तो 'जॉली एलएलबी' फ्रेंचाइजी का नाम सबसे पहले जुबां पर आता है। 'जॉली एलएलबी 3' फिल्म को लेकर भी दर्शकों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इस बार दो 'जॉली' यानी अक्षय कुमार और अरशद वारसी आमने-सामने हैं, जो इस फिल्म को और भी दिलचस्प बना देता है।

फिल्म की रिलीज को अब छह दिन हो चुके हैं, इसने शुरुआत में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया, लेकिन अब थोड़ी सुस्ती पकड़ ली है।

सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने पहले वीकेंड में ही दमदार कमाई करते हुए 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था। पहले दिन यानी शुक्रवार को 'जॉली एलएलबी 3' ने 12.5 करोड़ की ओपनिंग की, जो एक अच्छी शुरुआत है। इसके बाद शनिवार और रविवार को फिल्म ने जबरदस्त उछाल लिया। शनिवार को 20 करोड़ और रविवार को 21 करोड़ रुपए की कमाई दर्ज की गई।

इस तरह फिल्म ने अपने पहले तीन दिनों में ही 53.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया था। चौथे दिन, यानी सोमवार से फिल्म की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ने लगी। सोमवार को फिल्म ने केवल 5.5 करोड़ का कलेक्शन किया, जबकि मंगलवार को 6.5 करोड़ रुपए की कमाई हुई।

अब बुधवार को, यानी छठे दिन फिल्म का ग्राफ गिरा और फिल्म ने महज 4.25 करोड़ रुपए का कारोबार किया।

अगर अब तक की कुल कमाई की बात करें, तो 'जॉली एलएलबी 3' ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर छह दिनों में कुल 69.75 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। हालांकि, यह आंकड़ा फिल्म की शुरुआत के मुकाबले थोड़ी धीमी है, लेकिन इससे साफ है कि फिल्म अभी भी दर्शकों की पसंद बनी हुई है।

खास बात यह है कि भारत में थोड़ी गिरावट के बावजूद, फिल्म का ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन काफी बेहतर रहा है। 'जॉली एलएलबी 3' ने दुनिया भर में अब तक 101.5 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है, जिससे यह फिल्म 100 करोड़ क्लब में शामिल हो चुकी है।

इस सफलता के साथ फिल्म ने कुछ बड़ी फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया है। टाइगर श्रॉफ की 'बागी 4', जिसने 77.5 करोड़ रुपए का वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया था, और जान्हवी कपूर-सिद्धार्थ मल्होत्रा स्टारर 'परम सुंदरी', जिसकी कमाई 84.22 करोड़ रुपए रही, दोनों को 'जॉली एलएलबी 3' ने पीछे छोड़ दिया है।

 

 

Jolly LLB 3Indian CinemaArshad WarsiAkshay Kumarcourtroom dramaBollywood Box OfficeBollywood Films

Related posts

Loading...

More from author

Loading...