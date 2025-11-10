Jibin Gopinath Biography : मेरी सालों की मेहनत और धैर्य का नतीजा 'डाइस इरा' की सफलता : जिबिन गोपीनाथ

तिरुवनंतपुरम: कई लोगों के लिए एक्टिंग मनोरंजन का जरिया होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, जिनके लिए यह जीवन का अहम हिस्सा होता है। जिबिन गोपीनाथ, एक 42 साल के केरल पुलिस अधिकारी और अब अभिनेता, ऐसे ही लोगों में से एक हैं। उनका एक्टिंग का सफर शानदार रहा है। उन्होंने केवल आठ साल की उम्र में अपने अभिनय की शुरुआत की थी और आज वह मलयालम सिनेमा के उभरते सितारों में गिने जाते हैं।

इन दिनों जिबिन गोपीनाथ अपनी फिल्म 'डाइस इरा' को लेकर चर्चाओं में है। हाल ही में रिलीज हुई इस फिल्म को दर्शकों और समीक्षकों से काफी सराहना मिल रही है। उन्होंने इस मलयालम हॉरर थ्रिलर में प्रणव मोहनलाल के साथ काम किया है।

आईएएनएस से बात करते हुए जिबिन ने इस फिल्म को अपने करियर का शानदार मोड़ करार दिया। उन्होंने बताया कि यह सफलता उन्हें सालों की मेहनत और धैर्य के बाद हासिल हुई है।

उन्होंने कहा, ''लगता है कि मेरी सालों की मेहनत और धैर्य अब रंग लाया है। दर्शकों की प्रतिक्रिया देखकर ऐसा लग रहा है, जैसे मेरा कोई सपना सच हो रहा है। मुझे बड़ी संख्या में मैसेज और कॉल आ रहे हैं। सभी फिल्म की और मेरे किरदार की तारीफ कर रहे हैं।''

जिबिन अब अपने करियर में नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन एक वक्त पर उन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत बहुत ही साधारण तरीके से की थी। 2001 में मोहनलाल की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'थांडवम' में एक जूनियर आर्टिस्ट के रूप में उन्होंने छोटे से रोल में काम किया। इसके बाद उन्होंने लगभग दस साल तक करीब 50 फिल्मों में छोटे या बिना क्रेडिट वाले रोल किए। उनके लिए यह समय धैर्य और संघर्ष से भरा था, लेकिन उन्होंने कभी अपने सपनों को छोड़ने की नहीं सोची।

उनका पहला बड़ा अवसर 2016 में आया, जब उन्हें फिल्म 'वाई' में एक अहम रोल मिला। इस अनुभव ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वह सिनेमा में वास्तव में अपनी जगह बना सकते हैं। इसके बाद उन्होंने अपने करियर को संतुलित करते हुए 2007 में केरल पुलिस में कॉन्स्टेबल के रूप में जॉइन किया। पुलिस की नौकरी और एक्टिंग दोनों को साथ लेकर चलना आसान नहीं था, लेकिन जिबिन ने इसे बेहतरीन तरीके से निभाया।

पुलिस में रहते हुए भी उनका अभिनय कौशल और ज्यादा निखरा। वरिष्ठ अधिकारी उन्हें जागरूकता वीडियो और पब्लिक कैम्पेन में अभिनय दिखाने के लिए प्रेरित करते रहे। जिबिन मानते हैं कि इन वीडियो ने उनके अभिनय को और निखारा। इसी तरह, 2023 में उन्हें दुलकर सलमान के साथ एक विज्ञापन में काम करने का मौका मिला। इस विज्ञापन ने उन्हें मजबूत पहचान दी और कई रोल के दरवाजे खोले।

उसी साल उन्होंने बड़ा कदम उठाया। उन्होंने पांच साल की छुट्टी लेकर फुल टाइम एक्टिंग करने का निर्णय लिया। यह कदम उनके लिए आसान नहीं था, क्योंकि पुलिस की नौकरी में स्थिरता और सम्मान था। लेकिन, जिबिन को पता था कि अगर वह अब फैसला नहीं करेंगे, तो उनके सपनों को पूरी तरह सच करने का मौका छूट जाएगा। उन्होंने इस निर्णय को साहसिक कदम बताया और अब इसके परिणाम उन्हें सफलता के जरिए मिल रहे हैं।

