Jia Manek Wedding: शादी के बंधन में बंधी 'गोपी बहू,' भूत शुद्धि विवाह पद्धति से थामा वरुण जैन का हाथ

Aug 21, 2025, 09:43 AM
मुंबई: टीवी की दुनिया में कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो हमारे दिलों में खास जगह बना लेते हैं। 'साथ निभाना साथिया' की गोपी बहू, यानी जिया मानेक, भी उन्हीं में से एक हैं। अपने मासूम और प्यारे अंदाज से उन्होंने लाखों दिल जीते। अब जिया मानेक ने अपनी जिंदगी का एक नया सफर शुरू कर दिया है। उन्होंने शादी कर ली है और इस खुशखबरी को उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर अपने फैंस के साथ साझा किया है।

जिया मानेक ने टीवी एक्टर वरुण जैन के साथ शादी रचाई है। दोनों ने अपने इस खास दिन की कुछ तस्वीरें भी पोस्ट की हैं, जिनमें जिया गोल्डन कलर की साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थीं। उनके हाथों में लाल चूड़ी और मेहंदी लगी हुई थी, और बालों में गजरा सजाया हुआ था, जो उनके दुल्हन लुक को और भी निखार रहा था। वरुण भी बादामी रंग के कुर्ता-पजामा में बेहद शानदार दिख रहे हैं।

यह शादी भूत शुद्धि विवाह की परंपरा के तहत हुई है, जो भारत की सबसे प्राचीन और खास शादी की पद्धतियों में से एक मानी जाती है। इस विधि में शरीर में मौजूद पांच तत्वों को संतुलित करने पर जोर दिया जाता है ताकि दंपती की जिंदगी खुशहाल और समृद्ध हो। जिया और वरुण ने इस पवित्र परंपरा का पालन करते हुए शादी की है, जो उनकी जीवन की नई शुरुआत को और भी खास बनाती है।

इंस्टाग्राम पर शादी की तस्वीरों को पोस्ट करते हुए जिया मानेक ने लिखा, ''ईश्वर और गुरु की कृपा और आप सभी के प्यार के साथ, हम इस हमेशा के लिए एक हो गए हैं—हाथ में हाथ डाले, दिल से दिल तक। हम दो दोस्त थे, आज पति-पत्नी हैं। इस दिन को इतना खास बनाने वाले सभी प्रियजनों के प्यार, आशीर्वाद और शुभकामनाओं के लिए बहुत आभारी हूं। मिस्टर और मिसेज जिया और वरुण के रूप में हंसी, रोमांच, यादों और साथ से भरी जिंदगी के लिए शुभकामनाएं।''

जिया मानेक ने टीवी की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है। 'साथ निभाना साथिया' में गोपी बहू के किरदार ने उन्हें घर-घर में मशहूर किया। इसके अलावा, उन्होंने 'जीनी और जूजू', 'तेरा मेरा साथ रहे', और 'मनमोहिनी' जैसे लोकप्रिय शो में भी काम किया है, जिनमें उनकी एक्टिंग को दर्शकों ने खूब सराहा। वहीं, वरुण जैन भी टीवी इंडस्ट्री के जाने-माने कलाकार हैं, जिन्होंने 'दिया और बाती हम' जैसे लोकप्रिय शो में काम किया है।

फैंस उनके पोस्ट पर कमेंट्स के जरिए ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं।

 

