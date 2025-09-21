झांसी पहुंचे तुषार कपूर, कहा- दिल से मैं आज भी एक छोटे शहर का लड़का हूं

मुंबई, 21 सितंबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड अभिनेता तुषार कपूर अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए आजकल झांसी में हैं। जैसे ही उन्हें काम से फुर्सत मिली, वे इस ऐतिहासिक शहर की खूबसूरती देखने निकल पड़े। उन्होंने अपनी इस सैर की कुछ तस्वीरें इंस्टाग्राम पर साझा की हैं।

इनके साथ उन्होंने बताया कि वह 'दिल से एक छोटे शहर के लड़के' हैं।

तुषार कपूर इन तस्वीरों में झांसी के कई मशहूर पर्यटन स्थलों पर घूमते दिखाई दे रहे हैं। इसमें तुषार ने सफेद टी-शर्ट, क्रीम रंग के ट्राउजर और मैचिंग स्पोर्ट्स शूज पहने नजर आए। अभिनेता ने खुद को स्टाइलिश लुक देने के लिए ब्लैक ग्लासेस भी लगाए।

तुषार कपूर ने इस पोस्ट में लिखा, "दिल से हमेशा एक छोटे शहर का लड़का... इतने प्यार के लिए शुक्रिया, झांसी!"

हालांकि तुषार ने यह नहीं बताया कि वह झांसी में किस प्रोजेक्ट की शूटिंग कर रहे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि तुषार मिलाप जावेरी की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'मस्ती 4' की शूटिंग में बिजी हैं।

कुछ समय पहले तुषार ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फिल्म की शूटिंग की कुछ तस्वीरें शेयर की थीं। तस्वीरों को पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि पिछले महीने सबसे ज़्यादा मायने रखने वाले लोगों के साथ शूटिंग करना एक शानदार अनुभव रहा। उन्होंने 'मस्ती' फ्रेंचाइजी की टीम को अपने गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए धन्यवाद दिया। साथ ही, उन्होंने निर्देशक मिलाप जावेरी को उनके काम के प्रति जुनून के लिए और अपनी टीम को हर मुश्किल में साथ देने के लिए भी शुक्रिया कहा।

बता दें कि मिलाप जावेरी के निर्देशन में बनी यह ड्रामा लोकप्रिय 'मस्ती' फ्रैंचाइजी की चौथी फिल्म है।

इस फिल्म में विवेक ओबेरॉय, रितेश देशमुख और आफताब शिवदासानी के साथ एलनाज नौरोजी और रूही सिंह भी अहम किरदार में दिखेंगे।

तुषार कपूर को आखिरी बार फिल्म ‘कंपकंपी’ में देखा गया था। इसमें श्रेयस तलपड़े भी उनके साथ थे। यह हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'कंपकंपी' जीतू माधवन के निर्देशन में बनी मलयालम ब्लॉकबस्टर 'रोमांचम' की हिंदी रीमेक है, जो साल 2023 में रिलीज हुई थी। फिल्म में सोनिया राठी, सिद्धि इदनानी, अभिषेक कुमार, जय ठक्कर, वरुण पांडे, धीरेंद्र तिवारी और दिनकर शर्मा जैसे कलाकार भी हैं। ‘कंपकंपी’ इसी साल 23 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी।

--आईएएनएस

जेपी/एएस