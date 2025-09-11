'ज्यादा बोलोगे बबुआ तो...' अक्षरा सिंह का कड़क अंदाज, फैंस ने पूछा, 'आप इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो?'

मुंबई, 11 सितंबर (आईएएनएस)। भोजपुरी सिनेमा की जानी-मानी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं। अपनी दमदार एक्टिंग, सुरीली आवाज और स्टाइलिश लुक से वह लाखों दिलों पर राज करती हैं। वह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अपने खास अंदाज में तस्वीरें और वीडियो पोस्ट करती रहती हैं।

गुरुवार को अक्षरा ने कुछ तस्वीरें पोस्ट कीं, जिसने उनके चाहने वालों का दिल जीत लिया। इस फोटो में उनका लुक और उनके कैप्शन ने लोगों का खूब ध्यान खींचा।

इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई तस्वीरों में अक्षरा सिंह बेहद कूल और कैजुअल लुक में नजर आ रही है। उन्होंने ब्लू कलर की एक लूज टी-शर्ट पहन रखी है, जिस पर "मॉन्ट्रियल 95 एथलेटिक्स लीग" लिखा हुआ है।

इसके साथ उन्होंने ब्लैक कलर की फिट लेगिंग्स और ब्लू कलर के मोजे पहने हैं। सिर पर उन्होंने न्यूयॉर्क यांकीज की कैप लगाई हुई है, जो उनके पूरे लुक को एक अलग ही स्टाइल दे रही है।

अक्षरा ने इस तस्वीर के साथ कैप्शन में लिखा, "ज्यादा बोलोगे बबुआ तो," और इसके आगे उन्होंने फ्लेक्स्ड बाइसेप्स के इमोजी का इस्तेमाल किया।

उन्होंने कैप्शन के जरिए मस्तीभरे लेकिन चेतावनी वाले अंदाज में कहा कि जो ज्यादा बोलेगा, उसे जवाब भी मिलेगा।

अक्षरा सिंह के इस पोस्ट पर फैंस काफी प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

एक फैन ने लिखा, "आप तो जिम में भी हीरोइन लग रही हो!" दूसरे फैन ने लिखा, "कड़क लग रही हो आज तो!"

कई फैंस ने हार्ट और फायर इमोजी भेजकर अपने दिल की बात बयां की। वहीं, कुछ ने मासूमियत से पूछा, "आप इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो?"

इससे पहले अक्षरा सिंह ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में एक वीडियो रील पोस्ट की थी, जिसमें वह बॉबी देओल और प्रीति जिंटा की फिल्म 'सोल्जर' का गाना 'मेरे ख्वाबों में' पर लिप्सिंक करती दिखी। उन्होंने अपने वैनिटी वैन में मिरर के सामने खड़े होकर इस रील को बनाया। गाने के बोल के साथ-साथ वह डांस करती दिखी।

--आईएएनएस

पीके/एबीएम