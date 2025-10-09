ज्योति सिंह ने पवन सिंह पर लगाए नए आरोप, अधिकारों की रक्षा की लगाई गुहार

लखनऊ, 8 अक्टूबर (आईएएनएस)। भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच चल रहा विवाद सिर्फ एक पारिवारिक मामला नहीं रह गया है। यह मामला धीरे-धीरे सार्वजनिक मंचों, सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों तक पहुंच चुका है।

हाल ही में पवन सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ज्योति सिंह पर चुनाव लड़ने के चक्कर में नाटक करने का आरोप लगाया था।

अब ज्योति सिंह ने पवन सिंह के आरोपों का जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि वह तो अपने रिश्ते को बचाना चाहती थीं। उन्होंने अभिनेता पवन सिंह पर यह भी आरोप लगाया है कि क्या उन्होंने शादी सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए की थी। वह उन्हें जबरन गर्भपात की गोलियां खिलाते थे। उन्होंने पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी से आग्रह किया है कि वह उनके अधिकारों की रक्षा करें।

ज्योति सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा, “मैं 5 अक्टूबर को पवन सिंह से मिलने उनके आवास पर पहुंची तो मुझे गार्ड ने ऊपर जाने से मना कर दिया और फिर पुलिस आई और वो मुझे थाने ले जाने के लिए कहने लगी तो मैंने मना कर दिया, जिसका मैंने वीडियो भी बनाया है। पवन जी और उनके भाई ऋतिक दोनों के बयान अलग हैं।”

उन्होंने कहा, "पवन सिंह ने इस बात को चुनाव से जोड़कर कहा, तो ये गलत है। मैं तो उनसे रिश्ता जोड़ने के लिए गई थी। पवन जी अगर मुझसे कहेंगे तो मैं उनके साथ रहने के लिए अपने परिवार को छोड़ सकती हूं, और न मैं चुनाव लडूंगी। पवन सिंह बच्चे की बात कर रहे हैं, तो मैं कहना चाहूंगी कि अगर उनको बच्चा चाहिए होता तो वो मुझे दवा नहीं देते। वो मुझे गर्भपात की दवा खिलाते थे। एक बार मुझे इस वजह से स्लीपिंग पिल खानी पड़ी, मुझे उनके परिवार वाले ही अस्पताल ले गए थे।"

ज्योति सिंह ने आगे कहा कि मैं एक सवाल पूछना चाहती हूं पवन सिंह से। क्या जब उन्होंने मुझे लोकसभा चुनाव में बुलाया तो क्या उस समय कोर्ट में हम लोगों का मामला नहीं था? पवन सिंह ने जब दोबारा मेरी मांग में सिंदूर भरा तो क्या हमारा केस कोर्ट में नहीं था?

--आईएएनएस

जेपी/एबीएम