ज्योति सिंह ने चुनाव को लेकर जनता से किया सवाल, 'बिहार विधानसभा चुनाव लडूं या नहीं?'

Oct 16, 2025, 03:34 AM

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर (आईएएनएस)। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह का विवाद सिंगर के भाजपा ज्वाइन करने के बाद से ही बढ़ता जा रहा है। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। ज्योति सिंह का कहना है कि पवन सिंह उनके साथ रिश्ते को एक और मौका नहीं देना चाहते हैं और उन्हें छोड़ना चाहते हैं।

इस आरोप पर पवन सिंह का कहना है कि ये सब ज्योति बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कर रही हैं। अब ज्योति सिंह ने खुद बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जनता से मदद की अपील की है।

ज्योति सिंह ने अपना सोशल मीडिया अपडेट किया है और जनता से सवाल किया है कि क्या वो बिहार विधानसभा चुनाव लड़े या नहीं। ज्योति ने ये फैसला काराकाट जनता के ऊपर छोड़ा है। उन्होंने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, 'मैं अजीब सी असमंजस में हूं, मैं जानना चाहती हूं कि क्या करूं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि बिहार चुनाव लडूं या नहीं लडूं। मैं आपके जवाब और सलाह दोनों की उम्मीद कर रही हूं।'

ज्योति सिंह गुरुवार को काराकाट की जनता से मिलने जा रही हैं और वहीं जनता से इस मुद्दे पर बात करेंगी। ज्योति का कहना है कि इस मसले पर उन्होंने कई लोगों से बात की लेकिन 50-50 फीसदी का रिस्पांस मिला है, जिससे वो कंफ्यूज हो गई हैं। अब ज्योति चुनाव में उतरेंगी या नहीं, ये तो कल पता चलेगा, लेकिन पवन सिंह पहले ही एलान कर चुके हैं कि वो इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे और पार्टी के सच्चे सिपाही की तरह काम करेंगे।

बता दें कि ज्योति सिंह को बीते दिन पहले प्रशांत किशोर के साथ देखा गया था। तभी से अटकलें आने लगी थीं कि ज्योति प्रशांत किशोर की राजनीति पार्टी जन सुराज से टिकट लेकर लड़ सकती हैं, लेकिन मीडिया के सामने उन्होंने चुनाव लड़ने की बात से इनकार कर दिया था, लेकिन अब लगता है कि ज्योति चुनाव लड़ना चाहती है, तभी तो काराकाट की जनता से इस मुद्दे पर राय मांग रही हैं।

वहीं सोशल मीडिया पर ज्योति को फुल सपोर्ट मिल रहा है। यूजर्स का कहना है कि वो चुनाव लड़े और जीते भी।

एक यूजर ने लिखा, "भाभी जी, आप राजद से चुनाव लड़िए, हमारा आपको फुल सपोर्ट रहेगा।"

एक दूसरे यूजर ने लिखा, "आप यदि चुनाव लड़ती हैं तो पवन सिंह से भी ज्यादा राजनीति में नाम कमाएंगी क्योंकि आप शिक्षित महिला हैं। आपको चुनाव लड़ना चाहिए।" हालांकि कुछ यूजर्स उन्हें राजनीति में नहीं उतरने की सलाह भी दे रहे हैं।

--आईएएनएस

पीएस/डीएससी

