मनोरंजन

जयश्री के पोस्टर पर मिली प्रतिक्रिया से गदगद हुईं तमन्ना भाटिया

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
Dec 11, 2025, 05:57 PM

मुंबई, 11 दिसंबर (आईएएनएस)। इस साल कुछ बायोपिक फिल्में रिलीज हो चुकी हैं, और कुछ रिलीज के लिए बाकी हैं, लेकिन कुछ ही ऐसी होती हैं जो चर्चा का विषय बन पाती हैं। 'वी. शांताराम' भी इसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण फिल्म होगी, जो हिंदी सिनेमा के स्वर्णिम दौर को फिर से जीवंत करेगी।

दरअसल, यह फिल्म बीते जमाने के महान निर्देशक वी. शांताराम के जीवन पर आधारित है, जिनका किरदार अभिनेता सिद्धांत चतुर्वेदी निभा रहे हैं। वहीं, फिल्म में वी. शांताराम की पत्नी जयश्री का किरदार अभिनेत्री तमन्ना भाटिया निभा रही हैं।

हाल ही में मेकर्स ने अभिनेत्री के पहले लुक की तस्वीरें शेयर की थीं, जिसमें वे गुलाबी रंग की साड़ी में बेहद खूबसूरत नजर आ रही थीं। यह लुक पुराने दौर के भारतीय सिनेमा की याद दिला रहा था।

अभिनेत्री का लुक रिवील होने के बाद प्रशंसकों समेत इंडस्ट्री के कई लोगों ने तारीफ की थी। अभिनेत्री तमन्ना भाटिया ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके लिखा, "जयश्री जी के पोस्टर पर प्यार मिला, वह पूरी अभिनेत्री का है। उनकी शालीनता, सुंदरता और विरासत को मेरा सलाम। जब मैंने फिल्म को लेकर हां कहा है, तब से ही जयश्री से मेरा लगाव गहरा हो गया था। वी. शांताराम की सोच ने अपने समय से बहुत आगे बढ़कर सिनेमा को नया रूप दिया था।"

उन्होंने लिखा, "जयश्री बनने ने मुझे जितना सिखाया है, मैंने सोचा भी नहीं था और अब मैं इस यात्रा के आगे आने वाले हर अनुभव का बेसब्री से इंतजार कर रही हूं।"

अभिनेत्री की पोस्ट उनके फैंस और साथी कलाकारों को काफी पसंद आ रही है। वे कमेंट सेक्शन में तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अभिनेता सिद्धांत चतुर्वेदी ने हार्ट इमोजी के साथ प्रतिक्रिया दी।

बता दें कि जयश्री निर्देशक वी. शांताराम की दूसरी पत्नी थी। दरअसल, निर्देशक ने तीन शादियां की थीं। पहली पत्नी विमलाबाई, दूसरी पत्नी अभिनेत्री जयश्री, और तीसरी पत्नी अभिनेत्री संध्या थीं। निर्देशक ने तीनों पत्नियों के साथ कानूनी और सामाजिक रूप से शादी की थी, और जयश्री से तलाक के बाद संध्या से शादी की, लेकिन उनकी पत्नियां सालों तक एक ही घर में रही थीं।

जयश्री की बात करें तो वे अभिनेत्री और गायिका दोनों थीं। उन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत गुजराती थिएटर से की थी और बाद में हिंदी सिनेमा में अपने अभिनय से अपना नाम बनाया था। अभिनेत्री ने वी. शांताराम द्वारा निर्देशित कई फिल्मों में काम किया था।

--आईएएनएस

एनएस/एबीएम

