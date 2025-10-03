Jaya Prada Meeting : फिल्म अभिनेत्री जया प्रदा ने की भाजपा सांसद पीपी चौधरी से मुलाकात, शेयर की फोटोज

नई दिल्ली: नब्बे के दशक की फिल्म अभिनेत्री और पूर्व सांसद जया प्रदा सोशल मीडिया क्वीन हैं। एक्ट्रेस राजनीति के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी पोस्ट डालकर सुर्खियों में बनी रहती हैं।

एक्ट्रेस ने अब राजस्थान के पाली लोकसभा से सांसद पीपी चौधरी से मुलाकात की और मुलाकात की फोटोज सोशल मीडिया पर पोस्ट कीं।

जया प्रदा ने अपना सोशल मीडिया अपडेट किया है और सांसद से मुलाकात की फोटोज साझा की हैं। एक्ट्रेस फोटो में पाली लोकसभा से भाजपा सांसद पीपी चौधरी के साथ दिख रही हैं और स्वागत के लिए फूलों का गुलदस्ता भी भेंट कर रही हैं।

एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, "आज दिल्ली में मैंने राजस्थान के पाली लोकसभा से सांसद पीपी चौधरी के निवास पर उनसे मिलकर दशहरा के पावन पर्व की शुभकामनाएं दीं। इस मौके पर मोहम्मद शकील सैफी भी उपस्थित थे।"

बता दें कि जया प्रदा के राजनीतिक करियर की शुरुआत साल 1994 में हुई थी। एक्ट्रेस ने सबसे पहले तेलुगु देशम पार्टी ज्वाइन की थी, जिसके बाद एक्ट्रेस ने समाजवादी पार्टी का दामन थामा। एक्ट्रेस समाजवादी पार्टी के जरिए ही दो बार चुनाव में उतरी और जीती भी। एक्ट्रेस ने साल 2004 और 2009 में रामपुर सीट से चुनाव लड़ा और जीतकर सांसद बनीं, लेकिन आजम खान से बढ़ते मतभेदों की वजह से उनका पार्टी से मोहभंग हो गया है और उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली।

जया प्रदा ने 13 साल की उम्र से फिल्मों में काम करना शुरू किया। उन्होंने अपने समय में कई हिट फिल्में दी हैं। एक्ट्रेस की जोड़ी, एक्टर जितेंद्र के साथ ज्यादा पसंद की जाती थी। एक्ट्रेस ने सबसे ज्यादा फिल्में भी उन्हीं के साथ की हैं, जिनमें 'औलाद', 'स्वर्ग से सुंदर', 'सौतन की बेटी', 'मवाली', 'पाताल भैरवी', 'लोक-परलोक', 'मकसद', और 'संजोग' शामिल हैं।

फिलहाल, एक्ट्रेस फिल्मों से ब्रेक पर हैं और अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताती दिखती हैं। हाल ही में एक्ट्रेस को अपने बेटे सम्राट के साथ न्यूयॉर्क में घूमते देखा गया था।