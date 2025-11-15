जया भट्टाचार्या ने 'दिल्ली क्राइम 3' में अपने किरदार पर जाहिर की खुशी, बोलीं- खुद को समझना जरूरी

मुंबई, 15 नवंबर (आईएएनएस)। टीवी इंडस्ट्री से लेकर बॉलीवुड तक अपने अभिनय का लोहा मनवाने वाली अभिनेत्री जया भट्टाचार्या इन दिनों 'दिल्ली क्राइम सीजन-3' को लेकर सुर्खियों में हैं। शनिवार को उन्होंने सीरीज में अपने किरदार को लेकर खुशी जाहिर की।

अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर तस्वीर पोस्ट की, जिसके साथ उन्होंने लिखा, "दिल्ली क्राइम सीजन-3 का हिस्सा बनकर बेहद खुशी महसूस हो रही है। हर कलाकार को कभी-कभी थोड़ा रुकना, खुद को समझने का मौका देना और नए तरह से अभिनय करने की कोशिश करना बेहद जरूरी होता है ताकि वह कहानियों में नई जान डाल सके। यह सीरीज, हमारी टीम और मेरे किरदार को जो पसंद किया जा रहा है, उसके लिए सभी को दिल से धन्यवाद और बहुत-बहुत आभार।"

बता दें कि 'दिल्ली क्राइम सीजन-3' ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है। इसमें जया के अलावा, सयानी गुप्ता, मीता वशिष्ठ, केली दोरजी, अंशुमान पुष्कर, रसिका दुग्गल, और अनुराग अरोड़ा जैसे कलाकार भी अहम भूमिका में हैं।

इस सीरीज में मानव तस्करी की कहानी को पर्दे पर उजागर किया गया है, जिसमें दिखाया गया है कि नॉर्थ ईस्ट से नई लड़कियों और बच्चों को दिल्ली-हरियाणा में भेजा जाता है। सीरीज की कहानी में कई सारे मोड़ देखने को मिलेंगे।

इससे पहले सीरीज के 2 सीजन और आ चुके हैं। पहला सीजन साल 2012 में आया था, जिसमें निर्भया गैंगरेप पर आधारित कहानी को दिखाया गया था। इस कहानी ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। वहीं, दूसरे सीजन में दिल्ली पुलिस के नैतिक और मानसिक संघर्षों को दिखाया गया था। दोनों ही सीजन दर्शकों को काफी पसंद आए थे और उन्होंने इसकी तारीफ भी की थी।

जया ने अपने लंबे करियर में कई फिल्मों और टीवी सीरियल में काम किया है। उन्होंने टीवी सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में पायल की भूमिका निभाकर दर्शकों में खास पहचान बनाई थी। इसके बाद वे 'कसम से', 'झांसी की रानी', और 'ससुराल गेंदा फूल' जैसे कई शो में नजर आई थीं। टीवी के अलावा, वे 'देवदास' और 'फिजा' जैसी फिल्मों में भी नजर आ चुकी हैं।

