जय भानुशाली ने शेयर की अपने पहले पोर्टफोलियो की झलक, बोले- 'जवान और सपनों से भरा था मैं'

मुंबई, 12 सितंबर (आईएएनएस)। टेलीविजन इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेता और होस्ट जय भानुशाली ने अपने पहले पोर्टफोलियो की तस्वीरों का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है।

जय ने पुरानी यादों को ताजा करते हुए इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उनके करियर के शुरुआती दिनों के पोर्टफोलियो की तस्वीरें हैं। अभिनेता ने इसके बैकग्राउंड में ट्रेंडिंग सॉन्ग 'ऐसे कैसे' ऐड किया है।

उन्होंने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, "आज मुझे मेरा पहला पोर्टफोलियो मिला। मैंने महसूस किया कि यही वह चीज थी जो मैं चाहता था। जवान, जोशीला और सपनों से भरी आंखें। जब मैं कायामठ में नीव शेरगिल था, तो मेरे साथ कौन-कौन थे?"

जय टेलीविजन इंडस्ट्री का जाना-माना चेहरा हैं। उन्होंने भले ही करियर की शुरुआत टीवी सीरियल से की हो, लेकिन उन्हें असल पहचान होस्ट के तौर पर मिली।

जय ने 'कसौटी जिंदगी की,' 'कायामठ,' 'किस देश में है मेरा दिल,' और 'गीत-हुई सबसे पराई' जैसे लोकप्रिय धारावाहिकों में काम किया है। लेकिन उन्हें एकता कपूर के टीवी सीरियल 'कायामठ' में नीव शेरगिल के किरदार से ज्यादा जाना जाने लगा था। इसके बाद अभिनेता ने 'डांस इंडिया डांस 2', 'डांस इंडिया डांस लिटिल मास्टर्स 2', 'दिल से नाचें इंडियावाले', 'द वॉयस इंडिया किड्स' और 'सबसे बड़ा कलाकार' जैसे कई रियलिटी शोज होस्ट किए थे, जिसके बाद घर-घर में उन्हें अच्छे से पहचाना जाने लगा था।

उन्होंने ‘खतरों के खिलाड़ी-मेड इन इंडिया’ में हिस्सा लिया, जहां वे छठे स्थान पर रहे। इसके बाद 2021 में वे ‘बिग बॉस 15’ में नजर आए थे।

अभिनेता साल 2015 में रिलीज हुई फिल्म 'एक पहेली लीला' में सनी लियोनी और राजनीश दुग्गल के साथ नजर आए थे।

जय भानुशाली ने एक्ट्रेस माही विज से साल 2011 में शादी की थी। दोनों ने कोर्ट मैरिज की थी, और फिर बाद में लास वेगास में क्रिश्चियन वेडिंग की थी। दोनों ने 2017 में दो बच्चों, राजवीर और खुशी को फोस्टर पेरेंट्स बनकर अपनाया था। वहीं, 2019 में आईवीएफ के जरिए अपनी बेटी तारा का स्वागत किया।

--आईएएनएस

एनएस/जीकेटी