जया बच्चन के पैपराजी वाले बयान पर भड़के अशोक पंडित, बताया घमंडी

मुंबई, 1 दिसंबर (आईएएनएस)। अभिनेत्री और राज्यसभा सांसद जया बच्चन अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। एक बार फिर से उनका पैपराजी और मीडिया को लेकर दिया बयान छाया हुआ है। इस पर फिल्म मेकर-सोशल वर्कर अशोक पंडित ने कड़ी आपत्ति जताई है।

पैपराजी के खिलाफ दिए जया बच्चन के बयान पर आपत्ति जताते हुए अशोक पंडित ने इंस्टाग्राम हैंडल पर लंबी पोस्ट में एक्ट्रेस को 'घमंडी एलीटिज्म' दिखाने का आरोप लगाया।

अशोक पंडित ने लिखा, “पैपराजी के खिलाफ जया बच्चन जी का बयान घमंडी एलीटिज्म जैसा लगता है। कुछ पैप्स की आक्रामक कवरेज की आलोचना करना अलग बात है, लेकिन पूरे प्रोफेशन को क्लासिस्ट अंदाज में नीचा दिखाना हमारी फिल्म इंडस्ट्री के इतने सीनियर सदस्य और सांसद को शोभा नहीं देता।”

उन्होंने आगे कहा कि पैपराजी मेहनती प्रोफेशनल हैं, जो अपना काम कर रहे हैं। ज्यादातर मौकों पर खुद स्टार्स और उनकी पीआर टीम ही उन्हें बुलाती है। पंडित ने लिखा, “अगर पैपराजी कल्चर के खिलाफ उनकी इतनी मजबूत राय है तो इस गलत गुस्से में दूसरों को कोसने की बजाय खुद के अंदर झांकने का समय आ गया है।”

अशोक पंडित की पोस्ट पर कई यूजर्स पंडित के पक्ष में खड़े नजर आ रहे हैं तो कुछ जया बच्चन का बचाव भी करते दिखे।

जया बच्चन लंबे समय से पैपराजी की आक्रामक फोटोग्राफी से नाराज रही हैं और कई बार सार्वजनिक रूप से उन्हें डांट भी चुकी हैं। गौरतलब है कि हाल ही में एक इवेंट में भी जया बच्चन ने पैपराजी से नाराजगी जताई थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था।

एक इवेंट में जया बच्चन पैपराजी और मीडिया के साथ अपने रिश्ते पर बात करती नजर आईं। जया ने बताया कि मीडिया के साथ उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं, लेकिन पैपराजी के बारे में उनकी सोच ऐसी नहीं है। उन्होंने पैपराजी के ड्रेसअप की आलोचना करते हुए कहा कि हाथ में मोबाइल फोन लेकर सेलिब्रिटीज की तस्वीरें लेना क्या सही है और वे प्राइवेसी में भी सेंध लगा देते हैं।

--आईएएनएस

एमटी/डीएससी