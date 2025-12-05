जया बच्चन के पैपराजी को लेकर दिए बयान पर बोली अमीषा पटेल, कहा, "मैं मीडिया से प्यार करती हूं"

मुंबई, 5 दिसंबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड अभिनेत्री और सांसद जया बच्चन हमेशा अपने बयान को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। सांसद को मीडिया और पैपराजी पर कई बार भड़कते हुए देखा गया है, लेकिन हाल ही में उनके पेप्स को लेकर दिए बयान की वजह से वे आलोचना का सामना कर रही हैं।

अब जया बच्चन के बयान पर अमीषा पटेल ने रिएक्ट किया है और कहा कि वे मीडिया और पैपराजी से बहुत प्यार करती हैं।

जया बच्चन के पैपराजी को लेकर दिए बयान पर सवाल पूछने पर अमीषा ने कहा, "हर किसी की अपनी एक राय होती है, लेकिन मैं मीडियावालों से बहुत प्यार करती हूं। आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, चाहे धूप हो, गर्मी हो, या बारिश हो, आप लोग बहुत अच्छे से काम करते हैं।"

वहीं, अच्छी फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर बात करते हुए अमीषा पटेल ने कहा कि फिल्म अच्छी है तो दर्शक उसे देखने के लिए पहुंच ही जाते हैं, लेकिन हमारी फिल्म 'गदर-2' को भी गिराने का काम हुआ था, लेकिन हमारी फिल्म बहुत अच्छी थी, कहानी अच्छी थी, इसलिए 'गदर-2' ने गदर मचा दिया।

अपने अपकमिंग फिल्म प्रोजेक्ट्स पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि वे ओटीटी सीरीज की अच्छी फिल्मों का इंतजार कर रही हैं, लेकिन बड़े पर्दे पर आने वाले दो बड़े प्रोजेक्ट्स में दिखने वाली हैं।

बता दें कि एक महिला सशक्तीकरण पर आधारित शो में जया बच्चन ने पैपराजी को लेकर गुस्सा जाहिर किया था। उन्होंने कहा था कि वे सोशल मीडिया की सबसे ज्यादा नापसंद की जाने वाली अभिनेत्री हैं, लेकिन उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा था कि "ये लोग कौन हैं? क्या एजुकेशन है इनकी? क्या ट्रेनिंग ली है इन लोगों ने? ये लोग बाहर गंदी ड्रेनपाइप, गंदे पैंट पहनकर, हाथों में मोबाइल और चश्मा लगाकर घूमते हैं। इन्हें लगता है कि मोबाइल इनके पास है तो ये लोग कुछ भी कैप्चर कर लेंगे, और किस तरह के कमेंट्स वे करते हैं।"

बता दें कि नाराज पैपराजी ने अब जया बच्चन के बयान का विरोध करते हुए बच्चन परिवार का बायकॉट करने का फैसला लिया है। हालांकि, इससे पहले धर्मेंद्र के निधन की खबरों पर भी सनी देओल पैपराजी से भिड़ गए थे और उन्हें बेवकूफ तक कहा था।

--आईएएनएस

पीएस/एएस