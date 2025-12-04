मनोरंजन

Javed Jaffrey Birthday : फिल्म इंडस्ट्री में जावेद जाफरी का आने का नहीं था प्लान, बताया कैसे हुई एंट्री

जावेद जाफरी ने बताया क्यों नहीं बनना चाहते थे अभिनेता
Dec 04, 2025, 09:20 AM
फिल्म इंडस्ट्री में जावेद जाफरी का आने का नहीं था प्लान, बताया कैसे हुई एंट्री

मुंबई: बॉलीवुड में अपनी एक्टिंग और डांस मूव्स से छाने वाले जावेद जाफरी आज अपना 63वां जन्मदिन मना रहे हैं।

बॉलीवुड स्टार्स अभिनेता को अपने-अपने अंदाज में जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं, और अब फिल्म प्रोडक्शन हाउस राजश्री ने अभिनेता को जन्मदिन की बधाई दी और उनका पुराना इंटरव्यू शेयर किया है। इंटरव्यू में अभिनेता ने खुलासा किया है कि वे कभी भी एक्टिंग में नहीं आना चाहते थे।

फिल्म प्रोडक्शन हाउस राजश्री ने अभिनेता का पुराना इंटरव्यू शेयर किया है, जिसमें वे अपने करियर के शुरुआती दिनों को याद कर रहे हैं। वीडियो को पोस्ट कर राजश्री ने लिखा, "राजश्री के साथ एक पुराने इंटरव्यू में, जावेद जाफ़री ने इंडस्ट्री में अपने प्रेरणादायक सफ़र के बारे में बात की। उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं।"

वीडियो में अभिनेता कहते हैं कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे बॉलीवुड में आएंगे। जो कुछ हुआ, वह परिस्थितियों और पैसों की वजह से हुआ। एक्टर ने कहा, "फिल्म इंडस्ट्री में इतने समय तक काम करना, प्यार मिलना, सम्मान मिलना मेरे लिए बहुत है। सीधी-साधी जिंदगी काफी होती है जीने के लिए। मैंने सोचा नहीं था कि मैं कभी फिल्म इंडस्ट्री में आऊंगा, मेरे पिता ने भी कभी नहीं सोचा था, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनीं और ये सोचना पड़ा कि पैसे कितने मिलेंगे।

उन्होंने आगे कहा कि जब आपके पास कुछ नहीं होता तो पहला सवाल यही होता है कि पैसा कितना मिलेगा। मेरे साथ भी यही हुआ। मैंने पढ़ाई की लेकिन जिंदगी का कोई लक्ष्य नहीं था। मुझे सामने से फिल्म का ऑफर आया और मैं चला गया। मेरे बेटे के साथ भी ऐसा ही हुआ। मैंने उसको अमेरिका में पढ़ाया और फिर भी वो फिल्मों में आ गया। मतलब जहां दरिया लेकर आए, वहां हम बहते चले गए।

जावेद जाफरी ने वीडियो में जिंदगी से जुड़े उतार-चढ़ाव के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि परिस्थितियां कैसी भी रहें, लेकिन इंसान को हर स्थिति में खुद को बैलेंस करना चाहिए। सफलता आने पर फूलना नहीं चाहिए और बुरी परिस्थिति में निराश नहीं होना चाहिए।

बता दें कि जावेद जाफरी ने हिंदी सिनेमा में फिल्म 'मेरी जंग' से डेब्यू किया था और बतौर हीरो नहीं, बल्कि विलेन के तौर पर पर्दे पर निखर कर पाए। जावेद सिर्फ एक्टिंग के लिए ही नहीं, बल्कि अपने बेहतरीन डांस स्टेप्स के लिए भी जाने गए।

--आईएएनएस

 

 

