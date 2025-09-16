जोधपुर पहुंचे सोनू सूद, कहा, 'यहां आने पर अपनापन महसूस होता है'

जोधपुर, 16 सितंबर (आईएएनएस)। फिल्म अभिनेता सोनू सूद मंगलवार को जोधपुर पहुंचे। उन्होंने एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए जोधपुर शहर की खूब तारीफ की। उन्होंने कहा कि जोधपुर में आकर हमेशा एक खास अपनापन महसूस होता है।

उन्होंने बताया कि वह पहले भी एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में जोधपुर आए थे और तब भी यहां के लोगों से जो स्नेह और प्यार मिला, वह कभी नहीं भूल सकते। इस बार भी यहां की मिट्टी, लोगों की गर्मजोशी और संस्कृति ने उन्हें फिर से वही एहसास दिलाया है कि यहां कुछ दिन और रुकने का मन करता है।

मीडिया से बातचीत के दौरान सोनू सूद ने पंजाब में आई भीषण बाढ़ का भी जिक्र किया और बताया कि वहां हालात अभी भी पूरी तरह सामान्य नहीं हुए हैं।

उन्होंने कहा कि पानी का स्तर अब जरूर कम हो रहा है, लेकिन असल चुनौतियां अब शुरू हो रही हैं। कई परिवारों के घर पूरी तरह टूट चुके हैं और उनके पास रहने के लिए कुछ नहीं बचा है। उन लोगों की सूची तैयार की जा रही है ताकि प्राथमिकता के आधार पर उनके घरों की मरम्मत और पुनर्निर्माण कराया जा सके।

सोनू सूद ने साथ ही बताया कि वे और उनकी टीम लगातार राहत कार्यों में जुटे हुए हैं। समय के साथ जैसे-जैसे जरूरतें सामने आती जा रही हैं, वैसे-वैसे उन्हें आवश्यक सामग्री, राशन, कपड़े और रहने की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने उन सभी लोगों का आभार भी जताया जो इस मुहिम में सहयोग कर रहे हैं और बिना रुके पीड़ितों की मदद कर रहे हैं।

सोनू ने कहा, "जो लोग मदद कर रहे हैं, वो कमाल का काम कर रहे हैं।"

उन्होंने यह भी बताया कि उनके हेल्पलाइन नंबर्स 24 घंटे एक्टिव हैं और किसी को भी जरूरत हो तो तुरंत संपर्क कर सकता है।

--आईएएनएस

पीके/एबीएम