जोधपुर पहुंचे फिल्म स्टार अक्षय कुमार, बोले- 'राजस्थान शानदार जगह, यहां आकर अच्छा लगता है'

Dec 04, 2025, 03:32 AM

मुंबई, 3 दिसंबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने अपनी मेहनत, लगन और सरल स्वभाव से लाखों लोगों के दिलों में खास जगह बनाई है। अक्षय कुमार बुधवार को जोधपुर पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने राजस्थान की तारीफ की। उन्होंने कहा कि राजस्थान वास्तव में एक खूबसूरत राज्य है। अक्षय ने शहर में आने का कारण भी बताया।

अक्षय कुमार ने मीडिया से बातचीत के दौरान राज्य और यहां के लोगों की तारीफ करते हुए कहा कि राजस्थान में आने का अनुभव हमेशा खास रहता है। यह बेहद खूबसूरत राज्य है। यहां आकर अच्छा लगता है।

उन्होंने शहर में आने का कारण बताते हुए कहा कि उनका यहां एक परफॉर्मेंस है। एयरपोर्ट पर स्वागत करने आए बच्चों के हाथों में पोस्टर को देख उन्होंने तारीफ करते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा, 'वेरी नाइस।'

हाल ही में अक्षय कुमार ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुख्यमंत्री आवास में मुलाकात की थी। इस दौरान राज्य में हो रहे विकास कार्यों और नीतियों पर चर्चा की गई।

अक्षय कुमार ने खासतौर से सौर ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान की उपलब्धियों की सराहना की और कहा कि यह राज्य न केवल देश में बल्कि दुनिया भर में अपनी पहचान बना रहा है।

उन्होंने हाल ही में हुए राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का भी जिक्र किया, जहां 35 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के एमओयू साइन हुए थे। उन्होंने बताया कि इस तरह के निवेश युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाएंगे और राज्य की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देंगे।

अक्षय कुमार का करियर भी किसी प्रेरक कहानी से कम नहीं है। उनका करियर तीन दशक से भी ज्यादा लंबा है। इस दौरान उन्होंने एक्शन, कॉमेडी, रोमांस, ड्रामा और देशभक्ति, हर तरह की फिल्मों में अपनी सफलता दर्ज कराई है।

उन्होंने 'खिलाड़ी', 'मोहरा', 'मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी', 'धड़कन', 'हेरा फेरी', 'गरम मसाला', 'मुझसे शादी करोगी', 'भूल भुलैया', 'वेलकम', 'सिंह इज किंग', 'हाउसफुल', 'राउडी राठौर', 'स्पेशल 26', 'हॉलीडे', 'एयरलिफ्ट', 'रुस्तम', 'टॉयलेट: एक प्रेम कथा', 'केसरी', 'जॉली एलएलबी 2', 'पैडमैन', और '2.0' जैसी कई सुपरहिट फिल्मों से इंडस्ट्री में खास पहचान बनाई है।

उन्होंने फिल्म 'रुस्तम' में अभिनय के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता और कई फिल्मफेयर अवॉर्ड्स में नामांकन और जीत हासिल की। इसके अलावा, उन्हें पद्मश्री, मानद डॉक्टरेट और कई अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है।

