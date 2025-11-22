'जिंदगी के सफर में...' किशोर दा के गाने को गुनगुनाते नजर आए रोहित रॉय, बताया पसंदीदा ट्रैक

मुंबई, 22 नवंबर (आईएएनएस)। टीवी और फिल्म अभिनेता रोहित रॉय सोशल मीडिया पर अक्सर फैंस के साथ कुछ न कुछ खास शेयर करते रहते हैं। लेटेस्ट पोस्ट में अभिनेता दिवंगत गायक किशोर कुमार के सदाबहार गाने 'जिंदगी के सफर में...' को गुनगुनाते नजर आए। रोहित ने इसे अपना पसंदीदा ट्रैक बताया।

इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट करते हुए रोहित रॉय ने बताया कि पैक-अप के बाद का खाली समय अपने सबसे पसंदीदा शौक में बिता रहे हैं और वह है संगीत। उन्होंने कराओके ट्रैक के साथ गाना गाया और शानदार अंदाज में परफॉर्म किया।

पोस्ट के कैप्शन में रोहित ने कराओके इंटरैक्टिव एंटरटेनमेंट का जिक्र करते हुए लिखा, “ज्यादातर पैक अप करने के बाद कुछ काम नहीं था, तो मैंने वो किया जिससे मुझे खुशी मिलती है! कराओके ट्रैक कभी-कभी तेज होते हैं और गाने का फील खराब कर देते हैं। किशोर दा के मेरे सबसे पसंदीदा ट्रैक में से एक! सुरीले और मतलब वाले… आखिर तक देखें।”

रोहित रॉय ने इस गाने को अपना सबसे पसंदीदा ट्रैक बताया और कहा कि किशोर कुमार के गाने न सिर्फ सुरीले होते हैं बल्कि उनमें गहरा मतलब भी छुपा होता है।

अभिनेता की पोस्ट पर कमेंट्स में तारीफ भी मिली। अभिनेता नील नितिन मुकेश ने पोस्ट पर कमेंट करते हुए गाने को अपना भी पसंदीदा गाना बताया, उन्होंने लिखा, "मेरे पसंदीदा गीतों में से एक।"

रोहित कई सफल टीवी शोज और फिल्मों का हिस्सा रह चुके हैं। टेलीविजन की सफलता के बाद रोहित ने बॉलीवुड का रुख किया और अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। 'शूटआउट एट लोखंडवाला,' 'काबिल,' और 'मुंबई सागा' जैसी फिल्मों में उनके काम को दर्शकों ने सराहा।

रोहित रॉय सलमान खान के ‘बिग बॉस’ और रोहित शेट्टी के स्टंट बेस्ड ‘खतरों के खिलाड़ी’ जैसे रियलिटी शोज में भी हिस्सा ले चुके हैं। रोहित एक्टर के साथ ही निर्माता-निर्देशक भी हैं।

--आईएएनएस

एमटी/एएस