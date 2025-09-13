'जिंदगी को रोमांटिक बनाने की कोशिश', उर्मिला मातोंडकर ने किया शाहरुख का आइकॉनिक पोज

मुंबई, 13 सितंबर (आईएएनएस)। अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर ने शनिवार को सोशल मीडिया पर अपनी कुछ तस्वीरें पोस्ट कीं, जिसमें वह शाहरुख का आइकॉनिक पोज देती नजर आ रही हैं। अभिनेत्री का कहना है कि वह इस पोज से खुद को रोमांटिक बना रही हैं।

तस्वीरों में उर्मिला बालकनी में खड़ी होकर दोनों हाथ को फैलाकर शाहरुख खान का आइकॉनिक पोज दे रही हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर तस्वीरें पोस्ट कर कैप्शन में लिखा, "अपने अंदर के शाहरुख को जगा रही हूं...उनके आइकॉनिक पोज से, ताकि जिंदगी की हर खूबसूरत चीज को रोमांटिक बना सकूं।"

उर्मिला का यह रोमांटिक अंदाज उनके प्रशंसकों को उनके सुनहरे दौर की याद दिलाता है, जब उनकी अदाकारी और खूबसूरती ने लाखों दिलों पर राज किया था। उनके इस पोस्ट पर फैंस ने उनकी तारीफ में कमेंट्स की बौछार कर दी है।

इससे पहले अभिनेत्री ने अपनी सुपरहिट फिल्म 'रंगीला' के 30 साल पूरे होने की खुशी में इंस्टाग्राम पर फिल्म के मशहूर गाने 'रंगीला रे' पर डांस करते हुए वीडियो पोस्ट किया था।

राम गोपाल वर्मा द्वारा निर्देशित फिल्म में उर्मिला के अलावा, आमिर खान और जैकी श्रॉफ मुख्य भूमिका में थे। फिल्म की कहानी तीन किरदारों मुन्ना (आमिर खान), मिली (उर्मिला मातोंडकर), और राज कमल (जैकी श्रॉफ) के इर्द-गिर्द चलती है। मुन्ना मुंबई का एक टपोरी लड़का होता है, जो सिनेमाघरों के बाहर टिकट ब्लैक करता है और मिली को वह बचपन में प्यार करता है।

वहीं मिली, एक महत्वाकांक्षी लड़की है, जो फिल्मों में हीरोइन बनना चाहती है। इसी सपने को पूरा करने के लिए वह बैकग्राउंड डांसर का काम करती है। राज कमल एक सफल बॉलीवुड हीरो है।

अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर ने 'रंगीला', 'जुदाई', 'सत्या', 'छोटा चेतन', 'कौन', 'खूबसूरत', 'प्यार तूने क्या किया', 'भूत' और कई मशहूर फिल्में देकर अपनी पहचान बनाई है, और साल 2022 में वह डांस रियलिटी शो 'डीआईडी सुपर मॉम्स' में जज के रूप में दिखाई दी।

--आईएएनएस

एनएस/एएस