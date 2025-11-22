'जदों दा मोबाइल आ गया' फिल्म ने दिलाई मेरे कॉलेज के दिनों की याद : डेलबर आर्या

मुंबई, 21 नवंबर (आईएएनएस)। पंजाबी सिनेमा की लोकप्रिय अभिनेत्री डेलबर आर्या इन दिनों अपनी नई फिल्म 'जदों दा मोबाइल आ गया' को लेकर चर्चाओं में हैं। इस कड़ी में उन्होंने आईएएनएस को दिए इंटरव्यू में फिल्म के अनुभव के बारे में बताया और कहा कि यह यात्रा उनके लिए कितनी खास रही।

उन्होंने कहा कि इस फिल्म में काम करना कॉलेज के दिनों की याद दिला गया। यह उनकी जीवनशैली से काफी मेल खाता है।

डेलबर आर्या ने आईएएनएस से बात करते हुए खासतौर से फिल्म के एक रोमांटिक गाने की शूटिंग का जिक्र किया। उन्होंने कहा, ''फिल्म का एक रोमांटिक गाना मेरे लिए काफी मजेदार था। यह गाना फिल्म की आखिरी शूटिंग का हिस्सा था। इस गाने की शूटिंग के दौरान मुझे अपने कॉलेज के दिनों की याद आ गई, और मैंने इस किरदार को पर्दे पर जीवंत बनाने का भरपूर आनंद लिया।''

अभिनेत्री ने आगे कहा, ''मैं बेहद उत्साहित हूं, यह जानने के लिए कि जब दर्शक मेरे इस नए अवतार को देखेंगे, तो उनकी प्रतिक्रिया कैसी होगी। मेरा किरदार सिमरन मजेदार और आजाद ख्यालों वाला है। वह अपनी जिंदगी अपने शर्तों पर जीती है और हमेशा खुश रहती है।

डेलबर ने बताया कि उनके किरदार का एक गाना बचा हुआ था, जो अब शूट हो गया है। उन्होंने अपनी खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि फिल्म पूरी तरह तैयार हो चुकी है और यह अगले साल रिलीज होने वाली है।

फिल्म 'जदों दा मोबाइल आ गया' का निर्देशन नवजीत सिंह ने किया है और इसे सौरभ राणा ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म का विषय आज के युवाओं और सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव को दर्शाना है। इस फिल्म में डेलबर आर्या एक पीएचडी छात्रा के किरदार में दिखाई देंगी।

इनके अलावा, फिल्म में करमजीत अनमोल, सोही सरदार और रूपिंदर रूपी जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में हैं।

डेलबर आर्या अपने अन्य प्रोजेक्ट्स में काफी व्यस्त हैं। वह जल्द ही पंजाबी फिल्म 'मधानिया' में भी नजर आएंगी। इस फिल्म में उनका किरदार थोड़ा चुनौतीपूर्ण और ग्रे-शेड वाला है। इस फिल्म में पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े सितारे जैसे नीरू बाजवा, देव खरौद, गुरप्रीत घुग्गी, पूनम ढिल्लों आदि नाम शामिल हैं।

--आईएएनएस

पीके/एबीएम