'जटाधरा' का नया गाना 'शिव स्त्रोतम' रिलीज, सुधीर बाबू का दिखा दमदार लुक

Nov 02, 2025, 05:11 AM
मुंबई, 1 नवंबर (आईएएनएस)। अभिनेता सुधीर बाबू और सोनाक्षी सिन्हा स्टारर फिल्म 'जटाधरा' का नया गाना 'शिव स्त्रोतम' मेकर्स ने रिलीज कर दिया है।

'शिव स्त्रोतम' में सुधीर बाबू का लुक काफी जबरदस्त है। उन्हें देखकर लगता है कि स्वयं भगवान अवतरित हो गए हों। गाने को जबरदस्त ग्राफिक्स से तैयार किया गया है।

मेकर्स ने इंस्टाग्राम पर कैप्शन में लिखा, "वह समय है। वह सत्य है। वह तूफान भी है और शांति भी यही है। शिवस्तोत्रम 'जटाधरा' से।"

'शिव स्त्रोतम' को आधुनिक बीट्स से मिलाकर नए अंदाज में पेश किया गया है, जिससे आज के युवा को कुछ नया देखने को मिले।

'शिव स्त्रोतम' सभी म्यूजिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। फैंस को गाना काफी पसंद आ रहा है। वे अब फिल्म की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले फिल्म के कई गाने रिलीज किए जा चुके हैं, जिनमें 'पल्लो लटके,' 'धन पिसाचिनी,' और 'जो लाली जो' शामिल हैं।

अभिषेक जायसवाल और वेंकट कल्याण द्वारा निर्देशित फिल्म 'जटाधरा' में सोनाक्षी और सुधीर के अलावा, दिव्या खोसला, शिल्पा शिरोडकर, इंदिरा कृष्णा, रवि प्रकाश, नवीन नेनी, रोहित पाठक, राजीव कनकाला और सुभलेखा सुधाकर जैसे स्टार्स अहम रोल में हैं।

फिल्म का निर्माण उमेश कुमार बंसल, शिविन नारंग, अरुणा अग्रवाल, प्रेरणा अरोड़ा, शिल्पा सिंघल और निखिल नंदा मिलकर कर रहे हैं और इसके को-प्रोड्यूसर अक्षय केजरीवाल और कुस्सुम अरोड़ा हैं, जबकि दिव्या विजय क्रिएटिव प्रोड्यूसर और भाविनी गोस्वामी सुपरवाइजिंग प्रोड्यूसर की भूमिका में हैं। यह फिल्म 7 नवंबर को हिंदी और तेलुगु में रिलीज होगी।

