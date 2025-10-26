'जटाधरा' का नया गाना ‘जो लाली जो’ रिलीज, मां-बेटे के अटूट रिश्ते की झलक

मुंबई, 26 अक्टूबर (आईएएनएस)। अभिनेता सुधीर बाबू और अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा स्टारर फिल्म 'जटाधरा' जल्द ही सिनेमाघरों में दस्तक देगी। मेकर्स ने फिल्म का नया गाना 'जो लाली जो' रिलीज कर दिया है। यह गाना मां-बेटे के अटूट रिश्ते को बखूबी से दर्शाता है, जो फिल्म के भावनात्मक पहलू को उजागर करता है। गाने के बोल शिविन कश्यप ने लिखे हैं और गाने के बोल पावनी वसा और राजीव राज ने गाए हैं।

जी स्टूडियोज और प्रेरणा अरोड़ा द्वारा प्रस्तुत फिल्म जटाधरा का निर्माण उमेश कुमार बंसल, शिविन नारंग, अरुणा अग्रवाल, प्रेरणा अरोड़ा, शिल्पा सिंघल और निखिल नंदा ने मिलकर किया है।

प्रेरणा अरोड़ा ने गाने को जटाधरा की आत्मा बताया है। उन्होंने कहा, "'जो लाली जो' सिर्फ एक गाना नहीं बल्कि 'जटाधरा' की आत्मा है। यह गाना दर्शकों को मां की प्रार्थनाओं की मासूमियत और बिछड़ने के दर्द को एक साथ महसूस कराएगा। यह उन दुर्लभ गीतों में से एक है जो दर्शकों के दिल को छू जाएगा।"

वहीं, निर्माता उमेश कुमार बंसल ने इसे फिल्म के भावनात्मक धन के बारे में कहा, "यह गाना जटाधरा की आत्मा को अच्छे से परिभाषित करेगा। यह उसकी भावना, ऊर्जा से भरा है। 'जो लाली जो' का हर एक सीन उस सच्चाई को दर्शाता है जो हम सभी ने जिया है। मां का प्यार हमारी पहली लोरी है और जीवन भर की ताकत भी है।"

अभिनेता सुधीर बाबू ने गाने को अपने दिल के बेहद करीब बताया। उन्होंने कहा, "'जो लाली जो' माता-पिता के उन अनकहे त्यागों का प्रतीक है, जो वे अपने बच्चों के लिए खामोशी से करते हैं। एक माता-पिता के रूप में, इसने मुझे मेरी फैमिली की याद दिलाई है। यह गाना हर उस मां-बाप की कहानी है, जो सिर्फ अपने बच्चे के लिए जीते हैं।"

अभिनेता रवि प्रकाश, जो इस गाने में इंदिरा कृष्णन के साथ नजर आ रहे हैं। उन्होंंने कहा, "'जो लाली जो' माता-पिता के उन अनकहे त्यागों का प्रतीक है, जो वे अपने बच्चों के लिए खामोशी से करते हैं। एक माता-पिता के रूप में, इसने मुझे मेरी अपनी फैमिली की याद दिलाई। यह गीत हर उस मां-बाप की कहानी है, जो अपने बच्चों के लिए जीते हैं।"

वेंकट कल्याण और अभिषेक जायसवाल द्वारा निर्देशित फिल्म 'जटाधरा' एक ऐसी कहानी है जिसमें दर्शकों को पौराणिक कथाओं, काले जादू, पुराने श्राप और एक रहस्यमयी खजाने की खोज देखने को मिलेगी। यह फिल्म अच्छाई और बुराई के बीच होने वाली रोमांचक लड़ाई पर खत्म होती नजर आएगी।

यह फिल्म 7 नवंबर को हिंदी और तेलुगू में पूरे भारत के सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

--आईएएनएस

एनएस/एससीएच