'जटाधरा' का क्लाइमेक्स तीन दिन तक 24 घंटे नॉन-स्टॉप शूट किया गया, इस दिन सिनेमाघरों में दस्तक देगी फिल्म

मुंबई, 24 अक्टूबर (आईएएनएस)। सुधीर बाबू और सोनाक्षी सिन्हा स्टारर फिल्म 'जटाधरा' जल्द ही सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है। फिल्म के निर्माता शिविन नारंग ने बताया कि इसका क्लाइमेक्स तीन दिन तक 24 घंटे लगातार शूट किया गया था।

निर्माता शिविन नारंग ने बताया कि फिल्म की शूटिंग का शेड्यूल बहुत मुश्किल था। उन्होंने कहा, "क्लाइमेक्स 'जटाधरा' की आत्मा है। हम इसे यथार्थवादी और भव्य बनाना चाहते थे। सुधीर बाबू और सोनाक्षी सिन्हा ने इस सीन के लिए शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से अपनी पूरी ताकत झोंक दी। यह सिनेमा के सबसे चुनौतीपूर्ण और महत्वाकांक्षी क्लाइमेक्स में से एक है।"

उन्होंने बताया, "हमारी टीम ने लगातार तीन दिनों तक 24-24 घंटे शूटिंग की। सभी ने शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से फिल्म में अपनी ताकत झोंक दी। यह फिल्म बड़े पर्दे पर दिखने वाले सबसे कठिन और बेहतरीन क्लाइमेक्स में से एक है।

वेंकट कल्याण और अभिषेक जायसवाल द्वारा निर्देशित फिल्म 'जटाधरा' एक ऐसी कहानी है जिसमें दर्शकों को पौराणिक कथाओं, काले जादू, पुराने श्राप और एक रहस्यमयी खजाने की खोज देखने को मिलेगी। यह फिल्म अच्छाई और बुराई के बीच होने वाली रोमांचक लड़ाई पर खत्म होती नजर आएगी।

फिल्म का ट्रेलर और 'पल्लो लटके' और 'धन पिसाचिनी' जैसे गाने रिलीज हो चुके हैं, जिन्हें दर्शकों ने खूब पसंद किया था। इसी के साथ ही फिल्म का नया गाना 'जो लाली जो' शुक्रवार को रिलीज किया गया है।

जी स्टूडियोज और प्रेरणा अरोड़ा द्वारा प्रस्तुत फिल्म जटाधरा का निर्माण उमेश कुमार बंसल, शिविन नारंग, अरुणा अग्रवाल, प्रेरणा अरोड़ा, शिल्पा सिंघल और निखिल नंदा ने मिलकर किया है।

इस फिल्म के सह-निर्माता हैं, अक्षय केजरीवाल और कुसुम अरोड़ा हैं। वहीं, दिव्या विजय इसकी क्रिएटिव प्रोड्यूसर हैं, जबकि सुपरवाइजिंग प्रोड्यूसर की जिम्मेदारी भाविनी गोस्वामी ने संभाली है।

फिल्म का संगीत और साउंड डिजाइन जी म्यूजिक कंपनी ने तैयार किया है।

फिल्म 'जटाधरा' में सुधीर बाबू और सोनाक्षी सिन्हा मुख्य भूमिका में नजर आएंगे और दिव्या खोसला, शिल्पा शिरोडकर, इंदिरा कृष्णा, रवि प्रकाश, नवीन नेनी, रोहित पाठक, राजीव कनकाला और सुभलेखा सुधाकर जैसे कलाकार भी महत्वपूर्ण किरदारों में दिखेंगे।

फिल्म 'जटाधरा' 7 नवंबर को तेलुगु और हिंदी भाषा में सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी।

--आईएएनएस

एनएस/एएस