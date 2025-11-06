Jatadhara Trailer : सोनाक्षी सिन्हा-सुधीर बाबू की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'जटाधरा' का ट्रेलर रिलीज

मनोरंजन

'जटाधरा' में सोनाक्षी बनीं धन-पिशाचनी, सुधीर बाबू संग दिखी रहस्यमयी जंग।
Nov 06, 2025, 06:29 AM
सोनाक्षी सिन्हा-सुधीर बाबू की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'जटाधरा' का ट्रेलर रिलीज

मुंबई: अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा और अभिनेता सुधीर बाबू की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'जटाधरा' जल्द ही सिनेमाघरों में दस्तक देगी। बुधवार को मेकर्स ने फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया।

मेकर्स ने इंस्टाग्राम पर फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया, जिसके साथ लिखा, "जैसे ही दैवीय शक्ति जागेगी, तब घातक बुराई जागेगी। फिल्म 'जटाधरा' का ट्रेलर रिलीज हो गया है।"

2 मिनट 22 सेकंड के ट्रेलर में दिखाया गया है कि फिल्म की कहानी एक दिव्य खजाने के ईर्द-गिर्द घूमती है, जिसकी देखभाल धन-पिशाचनी (सोनाक्षी सिन्हा) करती है। फिल्म में जादू-टोना, पौराणिक कथा, पुराने श्राप और एक रहस्यमयी खजाने की खोज देखने को मिलेगी। यह फिल्म अच्छाई और बुराई के बीच होने वाली रोमांचक लड़ाई पर खत्म होती नजर आएगी।

ट्रेलर की शुरुआत में दिखाया गया है कि शिल्पा शिरोडकर एक लालची महिला की भूमिका अदा कर रही हैं, जिनके घर में आकर एक बाबा कहते हैं, "तुम्हारे घर में तो खजाना छिपा हुआ है," फिर कहानी किसी और दिशा में जाती है, जिसमें दिखाया गया है कि सुधीर बाबू भूत-प्रेत में विश्वास नहीं रखते हैं और वह घोस्ट-हंटर बनकर सोनाक्षी से मुकाबला करते दिखते हैं।

फिल्म का निर्देशन अभिषेक जायसवाल और वेंकट कल्याण ने किया है। फिल्म में दिव्या खोसला, इंदिरा कृष्णा, रवि प्रकाश, नवीन नेनी, रोहित पाठक, राजीव कनकाला और सुभलेखा सुधाकर जैसे स्टार्स भी हैं।

फिल्म का निर्माण उमेश कुमार बंसल, शिविन नारंग, अरुणा अग्रवाल, प्रेरणा अरोड़ा, शिल्पा सिंघल और निखिल नंदा ने किया है। इसके को-प्रोड्यूसर अक्षय केजरीवाल और कुस्सुम अरोड़ा हैं।

मेकर्स ने फिल्म के कुछ गाने रिलीज कर दिए हैं, जिसे देख फैंस फिल्म को लेकर उत्साहित नजर आ रहे हैं। यह फिल्म 7 नवंबर को हिंदी और तेलुगु में रिलीज होगी।

--आईएएनएस

 

 

