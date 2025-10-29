Jatadhara Movie Trailer : 'जटाधरा' के ट्रेलर को मिले प्यार से अभिभूत हैं निर्माता प्रेरणा अरोड़ा

मुंबई: सुधीर बाबू और सोनाक्षी सिन्हा स्टारर फिल्म 'जटाधरा' जल्द ही सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है। फिल्म को लेकर निर्माता प्रेरणा अरोड़ा ने बताया कि ट्रेलर को लेकर जिस तरह से दर्शकों का प्यार मिल रहा है, वह मेरे लिए काफी प्रेरणादायक है।

प्रेरणा ने कहा, "सच कहूं तो एक निर्माता के तौर पर इसने मेरे विश्वास को हमेशा के लिए बदल दिया है, और विशेष रूप से जब मैंने 'रुस्तम,' 'टॉयलेट: एक प्रेमकथा,' और 'पैडमैन' जैसी फिल्में बनाई थीं, तब भी उन सभी फिल्मों के विषयों ने सिनेमा पर वैश्विक स्तर पर चर्चा पैदा की थी और ऐसी ही उम्मीद मैं अपनी आगामी फिल्म जटाधरा से कर रही थी, और जब लोग उससे इतनी गहराई से जुड़ रहे हैं, यह देखना मेरे लिए बेहद संतोषजनक है।"

निर्माता ने हालिया रिलीज सुपरनैचुरल हिट्स जैसे 'स्त्री-2', 'मुंज्या' और 'कांतारा' की तुलना में जटाधरा को अलग बताते हुए कहा, "जटाधरा इन सभी फिल्मों से अलग है, क्योंकि यह न तो कोई कॉमेडी फिल्म है और न फैंटेसी। बल्कि, यह तो एक अध्यात्मिकता के साथ काले जादू और डर के साथ जुड़े उन मासूम लोगों की साधारण कहानी के बारे में है, जो असाधारण शक्तियों में उलझ जाते हैं। यहां न सिर्फ डर दिखाई देता है, बल्कि मनोवैज्ञानिक भी रहता है। हालांकि, यहां हम काले जादू के जरिए लोगों का मनोरंजन नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसके परिणामों को सामने ला रहे हैं।”

प्रेरणा ने बताया, "यह एक काल्पनिक नहीं, बल्कि एक हकीकत है। आज के सोशल मीडिया और पॉडकास्ट के जमाने में भी छोटे गांवों से लेकर बड़े शहरों तक काले जादू की सच्ची घटनाएं सामने आ रही हैं। 'जटाधरा' के जरिए हम इस सच्ची घटना को पेश कर रहे हैं, जहां काला जादू सिर्फ एक साइड ट्रैक नहीं, बल्कि कहानी की रूह है, जो किरदारों की तकदीर तय कर रही है।"

प्रेरणा ने कहा, "मैं पिछली हॉरर फिल्म परी के बाद इस बात को लेकर स्पष्ट थी कि मैं ईमानदारी को लेकर समझौता तो नहीं करूंगी। हमें ए सर्टिफिकेट मिला, वह भी न्यूनतम कट्स के साथ, और मुझे सच में इसको लेकर कोई भी मलाल नहीं है। मैं सेंसर बोर्ड का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि उन्होंने फिल्म की आत्मा को समझा और इसे विश्वास के साथ पास किया।"

यह फिल्म 7 नवंबर को पूरे भारत के सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

--आईएएनएस