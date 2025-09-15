मनोरंजन

Jatadhara Release Date : रिलीज डेट के साथ 'जटाधरा' का मोशन पोस्टर जारी, इस दिन फिल्म होगी रिलीज

'जटाधरा' 7 नवंबर को रिलीज, सुधीर बाबू-सोनाक्षी की दमदार फिल्म
Sep 15, 2025, 06:52 PM
रिलीज डेट के साथ 'जटाधरा' का मोशन पोस्टर जारी, इस दिन फिल्म होगी रिलीज

मुंबई: अभिनेता सुधीर बाबू और अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा की अपकमिंग फिल्म 'जटाधरा' सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। मेकर्स ने सोमवार को सोशल मीडिया पर इसके मोशन पोस्टर के साथ रिलीज डेट की घोषणा की है।

मेकर्स ने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर फिल्म का मोशन पोस्ट जारी कर कैप्शन में लिखा, "अंधकार की गहराई से भगवान प्रकट होते हैं, जटाधारा सिनेमाघरों में 7 नवम्बर को तेलुगु और हिंदी में सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

पोस्टर में दैवीय मंत्रों की गूंज, ब्रह्मांडीय दृश्य, और सुधीर बाबू, सोनाक्षी सिन्हा, दिव्या खोसला, शिल्पा शिरोडकर, इंदिरा कृष्णा, रवि प्रकाश, नवीन नेनी, रोहित पाठक, झांसी, राजीव कनकाला, और सुभलेखा सुधाकर जैसे सितारों की मौजूदगी इस फिल्म को एक अविस्मरणीय अनुभव बनाती है। हर फ्रेम में भव्यता, शक्ति और भावनाओं का समावेश है।

जी स्टूडियोज के मुख्य व्यवसाय अधिकारी उमेश कुमार बंसल का कहना है कि 'जटाधरा' एक ऐसा अनुभव है जो कहानी को भव्य सीन के जरिए एक नया आयाम देगा।

उन्होंने कहा, "'जटाधरा' केवल एक फिल्म नहीं, बल्कि एक अनुभव है जो कहानी, सीन और भव्यता को नए आयाम देता है। जी एंटरटेनमेंट, सुधीर बाबू, सोनाक्षी सिन्हा और पूरी टीम के साथ मिलकर हम दर्शकों को एक नई दुनिया में ले जाएंगे।"

प्रस्तुति और निर्माता प्रेरणा अरोड़ा ने बताया, "'रुस्तम' की सफलता के बाद जी स्टूडियोज के साथ 'जटाधारा' मेरे लिए एक और बड़ा कदम है। यह फिल्म हमारी सांस्कृतिक जड़ों को वैश्विक सिनेमाई भव्यता के साथ जोड़ती है। हमारी टीम ने एक ऐसी कहानी तैयार की है जो भावनात्मक रूप से अविस्मरणीय है।"

निर्देशक अभिषेक जायसवाल और वेंकट कल्याण ने कहा, "जटाधरा एक लोककथा पर आधारित है, जहां अंधेरा और दैवीय शक्ति का टकराव होता है। यह आस्था, भय और ब्रह्मांडीय नियति की कहानी है।"

जी स्टूडियोज और प्रेरणा अरोड़ा द्वारा प्रस्तुत जटाधरा के निर्माता उमेश कुमार बंसल, शिविन नारंग, अरुणा अग्रवाल, प्रेरणा अरोड़ा, शिल्पा सिंघल और निखिल नंदा हैं।

यह फिल्म 7 नवंबर को हिंदी और तेलुगु में रिलीज होगी।

 

 

