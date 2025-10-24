मनोरंजन

Jatadhara Film Song : 'जटाधरा' का नया गाना 'जो लाली जो' शुक्रवार को होगा रिलीज

सोनाक्षी सिन्हा-सुधीर बाबू की फिल्म ‘जटाधरा’ का नया गाना ‘जो लाली जो’ रिलीज को तैयार
Oct 24, 2025, 05:24 AM
मुंबई: अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा और सुधीर बाबू की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'जटाधरा' का नया गाना 'जो लाली जो' जल्द ही रिलीज होने वाला है। मेकर्स ने गुरुवार को गाने की झलक शेयर कर रिलीज डेट की घोषणा की।

मेकर्स ने इंस्टाग्राम पर गाने को शेयर किया, जिसके साथ कैप्शन में लिखा, "दिल को छू लेने वाली सुकून भरी धुन, जो आपके माता-पिता के बलिदानों की याद दिलाएगा। फिल्म 'जटाधरा' का नया गाना 'जो लाली जो' शुक्रवार को रिलीज होगा।"

गाने की झलक में दिग्गज अभिनेत्री इंदिरा कृष्णा पति के साथ नजर आ रही हैं। उनकी आंखों में आंसू और चेहरे पर ममता देखने को मिल रही है, जिसे देख फैंस अनुमान लगा रहे हैं कि गाना किसी लोरी की तरह होगा।

फैंस झलक देख गाने के रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वे कमेंट सेक्शन पर तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

इससे पहले फिल्म के दो गाने, 'पल्लो लटके' और 'धन पिसाचिनी', रिलीज हो चुके हैं, जिन्हें दर्शकों ने खूब पसंद किया।

फिल्म 'जटाधरा' एक पारिवारिक ड्रामा थ्रिलर फिल्म है, जिसमें भावनाएं, बलिदान और रिश्तों की गहराई दर्शकों को बखूबी से देखने को मिलेगी।

फिल्म का निर्देशन अभिषेक जायसवाल और वेंकट कल्याण ने मिलकर किया है। इसे जी स्टूडियोज और प्रेरणा अरोड़ा ने प्रस्तुत किया है। निर्माण की जिम्मेदारी उमेश कुमार बंसल, शिविन नारंग, अरुणा अग्रवाल, प्रेरणा अरोड़ा, शिल्पा सिंघल और निखिल नंदा ने संभाली है।

को-प्रोड्यूसर अक्षय केजरीवाल और कुस्सुम अरोड़ा हैं, जबकि दिव्या विजय क्रिएटिव प्रोड्यूसर और भाविनी गोस्वामी सुपरवाइजिंग प्रोड्यूसर की भूमिका में हैं। फिल्म का साउंडट्रैक जी म्यूजिक कंपनी ने तैयार किया है। यह फिल्म 7 नवंबर को हिंदी और तेलुगु में रिलीज होगी।

 

 

 

