Jaswir Kaur Photos : 'अनुपमा' फेम जसवीर कौर का पारंपरिक अंदाज, तस्वीरें वायरल

मुंबई: टेलीविजन की जानी-मानी अभिनेत्री जसवीर कौर इन दिनों सीरियल 'अनुपमा' में अपने शानदार अभिनय से दर्शकों का दिल जीत रही हैं। शुक्रवार को उन्होंने कुछ तस्वीरें पोस्ट कीं, जिसमें उनका पारंपरिक अंदाज नजर आ रहा है।

इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई तस्वीरों में जसवीर ने रानी रंग का अनारकली सूट पहना है, जो उनकी खूबसूरती को और निखार रहा है। इस सूट में बारीक कढ़ाई का काम किया गया है, खासकर स्कर्ट के घेर वाले हिस्से पर, जो इसे बेहद खास बना रहा है। लंबे बाजू वाला टॉप गले में स्टाइलिश डिजाइन सबका ध्यान खींच रहा है, जिसमें एक छोटा सा कट-आउट है। स्कर्ट पर फूल-पत्तियों की नाजुक कढ़ाई हल्के सुनहरे और चांदी जैसे धागों से की गई है, जो सूट को शाही अंदाज दे रही है।

अभिनेत्री ने अपने लुक को मिनिमल मेकअप के साथ पूरा किया है, जिसमें उनकी सुंदरता साफ झलक रही है। कानों में पहने गए झुमके उनके परिधान के साथ बेहतरीन तालमेल बिठा रहे हैं। जसवीर ने अपने बालों को खूबसूरती से स्टाइल किया है, जिसने उनके लुक को और भी खास बना दिया है।

पोस्ट की गई तस्वीरों के साथ उन्होंने कैप्शन में सिर्फ 'कलर्स' लिखा, जो उनके पोस्ट को और उजागर कर रहा है।

तस्वीरों की बात करें तो पहली में जसवीर एक घर की चौखट के सामने खड़ी होकर आत्मविश्वास के साथ पोज दे रही हैं। दूसरी में गेट को पकड़कर कमर में हाथ रखे हुए अपने स्टाइलिश अंदाज में नजर आ रही हैं।

जसवीर की इन तस्वीरों को प्रशंसक खूब पसंद कर रहे हैं और तारीफ कर रहे हैं।

अभिनेत्री के वर्कफ्रंट की बात करें तो उन्हें सीआईडी में सब-इंस्पेक्टर काजल की भूमिका के लिए ज्यादा जाना जाता है। अभिनेत्री 'हिटलर दीदी', 'इश्क का रंग सफेद', और 'ससुराल सिमर का' जैसे धारावाहिकों में भी नजर आ चुकी हैं।

जसवीर इन दिनों टीवी सीरियल 'अनुपमा' में अनुपमा की दोस्त देविका की भूमिका में नजर आ रही हैं।