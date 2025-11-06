Jassi Weds Jassi Movie : 'जस्सी वेड्स जस्सी' का नया गाना 'इश्क ए देसी' निस्वार्थ प्यार को समर्पित : असीस कौर

मुंबई: पंजाबी संस्कृति, प्यार और हंसी-मजाक की दुनिया को बड़े पर्दे पर दिखाने वाली फिल्म 'जस्सी वेड्स जस्सी' ने दर्शकों के बीच उत्सुकता बढ़ा दी है। 90 के दशक के छोटे शहरों की जिंदगी, जहां लैंडलाइन फोन, मिक्सटेप्स और कैसेट का दौर था, आज भी लोगों के दिलों में एक खास जगह रखती है।

ऐसे में यह फिल्म न केवल उस समय की यादें ताजा करती है, बल्कि एक हल्की-फुल्की, मनोरंजक कहानी भी पेश करती है, जिसमें प्यार, हास्य और पारिवारिक भावनाओं का संगम है। फिल्म के नए गाने 'इश्क ए देसी' का साउंडट्रैक जारी किया गया है।

बुधवार को रिलीज गाने 'इश्क ए देसी' को असीस कौर, जसबीर जस्सी और आईपी सिंह ने गाया है। खास बात यह है कि आईपी सिंह ने गाने को अक्षय के साथ मिलकर कंपोज भी किया है और इसके बोल भी लिखे हैं।

गाने के बारे में बात करते हुए असीस कौर ने कहा, ''यह गाना असली और पूरी तरह देसी प्यार को दर्शाता है। इस गाने की खासियत यह है कि इसमें गर्मजोशी और भावना है। यह निस्वार्थ प्यार को जाहिर करता है।''

फिल्म के बारे में बात करें तो, कहानी में हंसी और रोमांस का मजेदार मिश्रण है। कहानी 90 के दशक के पंजाब के छोटे शहर की है, जिसमें बड़े-बड़े परिवार, शादी समारोह और आपसी उलझनें दिखाई जाती हैं। फिल्म में कई पात्रों का नाम 'जस्सी' है, और यह नाम ही कहानी का मुख्य आकर्षण है। इसी साझा नाम की वजह से कई रोमांटिक उलझन, हास्यपूर्ण घटनाएं और दिल छू लेने वाले पल सामने आते हैं।

फिल्म में रणवीर शौरी, सिकंदर खेर, हर्षवर्धन सिंह देव, ग्रुशा कपूर, मनु ऋषि चड्ढा, सुदेश लहरी और रहमत रतन जैसे कलाकार हैं, जो अपनी अदाकारी से 90 के दशक के रंगीन माहौल को पर्दे पर दिखाने की कोशिश करेंगे। फिल्म की पूरी कहानी हल्की, मजेदार और दिल को छू लेने वाली है।

--आईएएनएस