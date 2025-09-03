‘जस्सी जैसी कोई नहीं’ के सेट से गौरव गेरा ने शेयर की अनोखी याद

मुंबई, 3 सितंबर (आईएएनएस)। 2003 के मशहूर टीवी सीरियल ‘जस्सी जैसी कोई नहीं’ की यादें आज भी लोगों के दिलों में ताजा हैं। इस सीरियल में गौरव गेरा अपने किरदार नंदू से घर-घर फेमस हो गए थे। उन्होंने शो के 22 साल पूरे होने पर सेट से जुड़ी एक अनोखी याद को शेयर किया।

इस शो में अभिनेत्री मोना सिंह ने लीड रोल प्ले किया था। यह मोना का डेब्यू सीरियल था। इसमें एक्ट्रेस ने जसप्रीत वालिया का किरदार निभाया था। इसी सीरियल में गौरव गेरा भी थे, जो उनके बेस्ट फ्रेंड के रोल में थे।

सीरियल से जुड़ी यादें शेयर करते हुए गौरव ने लिखा, "पेश हैं 'जस्सी जैसी कोई नहीं' की और तस्वीरें। उस समय फ्रंट कैमरा नहीं था और सेल्फी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। इसलिए, सेल्फी लेने के लिए फोन को घुमाना पड़ता था। इस ट्रिक के जरिए ही सेल्फी ली जाती थी।"

इस पोस्ट में गौरव ने सीरियल से जुड़ी कुछ अनदेखी तस्वीरें शेयर की हैं। इसमें सीरियल के किरदारों से लेकर शूटिंग से जुड़ी कुछ अनदेखी तस्वीरें भी हैं।

इससे पहले मोना सिंह ने भी शो के 22 साल पूरे होने पर फैंस के लिए एक खास पोस्ट लिखी थी। इसमें उन्होंने बताया था कि कैसे शो के मेकर्स ने जस्सी के रियल लुक को छुपाए रखने के लिए जी-जान लगा दी थी।

इसकी एक फोटो शेयर करते हुए मोना सिंह ने बताया था कि जस्सी असल जिंदगी में कैसी दिखती है, ये किसी को पता नहीं था। सेट से मोना सिंह की तस्वीरें लीक न हों, इसका भी ख्याल रखा जाता था। जस्सी सीरियल में बड़ा चश्मा लगाती थी और ब्रेसेस पहनती थी।

पूरा प्रोडक्शन हाउस इस बात का ख्याल रखता था कि मोना की असल तस्वीर मीडिया की नजरों में न आए। निर्माता लोगों की जिज्ञासा बनाए रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया था।

उनकी ये तरकीब कामयाब भी हुई, यह शो काफी हिट हुआ था। लोग इस सीरियल एपिसोड के आने का इंतजार करते थे और उनके अंदर जस्सी को रियल लाइफ में देखने की इच्छा रहती थी।

--आईएएनएस

जेपी/एबीएम