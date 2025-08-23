जस्सी गिल से लेकर रेश कथूरिया तक, पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के कलाकारों ने जसविंदर भल्ला को दी श्रद्धांजलि

मोहाली, 22 अगस्त (आईएएनएस)। पंजाबी सिनेमा के लोकप्रिय हास्य अभिनेता जसविंदर भल्ला (65) का शुक्रवार को मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में निधन हो गया। उनके निधन से पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है। उनका अंतिम संस्कार शनिवार को मोहाली में किया जाएगा।

उनके निधन पर बहुत सी बड़ी हस्तियों ने शोक व्यक्त किया है। पंजाबी राइटर-प्रोड्यूसर नरेश कथूरिया ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा, "आज मैंने अपने पिता समान शख्स को खो दिया। 'कैरी ऑन जट्टा- एक' से हमने शुरुआत की। अगर कैरी ऑन जट्टा में भल्ला जी ना होते तो वह फिल्म ही नहीं चल सकती थी, लेकिन आज मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि आज मैंने पिता समान शख्स के साथ-साथ पंजाब इंडस्ट्री में एक दिग्गज कलाकार को खो दिया है। इनके जैसा कमीडियन मुझे नहीं लगता पूरे वर्ल्ड में कहीं होगा। हालांकि, मेरी आखिरी बात 2 साल पहले हुई थी क्योंकि जब उन्हें ब्रेन ट्यूमर हुआ था तो डॉक्टरों ने बोल दिया था कि इन्फेक्शन की वजह से बातचीत नहीं कर सकते।"

एक्टर-सिंगर जस्सी गिल ने कहा, “मेरी पहली फिल्म उनके साथ ही थी, उन्होंने हमेशा हमें सपोर्ट किया, उन्होंने कभी ये नहीं देखा की कोई नया या उनसे छोटा है। उनके जाने से मुझे काफी दुख है। पूरी इंडस्ट्री के लिए ये बहुत बड़ा दुख है।”

पंजाब भाजपा के सीनियर नेता सुभाष शर्मा अपने भाजपा डेलीगेट के साथ शुक्रवार को पंजाबी एक्टर जसविंदर भल्ला के घर पर पहुंचे। यहां उन्होंने कहा, “मुझे बहुत दुख हुआ है कि आज हमारे पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज अभिनेता जसविंदर भल्ला हमें छोड़कर जा चुके हैं। ईश्वर उन्हें अपने चरणों में जगह दे। वे बहुत ही उम्दा कलाकार थे। मैं अपने सारे साथियों, राज्य सरकार और केंद्र सरकार से अपील करुंगा कि उन्हें वो मान और सम्मान दिया जाए जिसके वह हकदार थे।”

जसविंदर भल्ला के निधन के बाद एक्टर-सिंगर गिप्पी ग्रेवाल मोहाली स्थित उनके घर शोक जताने पहुंचे। उन्होंने दिवंगत एक्टर को श्रद्धांजलि दी और मीडिया से बात की।

उन्होंने कहा, “पूरे पंजाब जगत को आज बहुत दुख हो रहा है। उनके लिए ये बहुत बड़ी क्षति है। जसविंदर भल्ला का इस तरह दुनिया से चले जाना हमारे लिए बहुत ही दुखद है। वे मेरे लिए पिता समान थे और पंजाब के बेस्ट एक्टर-कॉमेडियन थे। हालांकि, मेरी कुछ समय पहले बात भी हुई थी, जब 'कैरी ऑन जट्टा 4' के लिए हम उनसे मिलने आए थे। तब वह बिल्कुल ठीक थे और हमें बता भी रहे थे कि अब मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूं और जल्द शूटिंग स्टार्ट करेंगे, लेकिन आज जो है ट्रेजेडी हुई है, मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि जसविंदर भल्ला हमें छोड़कर जा चुके हैं।”

जसविंदर भल्ला पंजाबी सिनेमा के एक ऐसे सितारे थे, जिन्होंने पंजाबी कॉमेडी को एक अलग स्तर पर ले गए। उनकी बेजोड़ कॉमिक टाइमिंग, सादगी, और व्यंग्य से भरे संवाद हर वर्ग के दर्शकों को गुदगुदाते थे। उन्होंने ‘गड्डी चलती है छलांगा मार के,’ 'कैरी ऑन जट्टा,' 'जिंद जान,' 'नौकर वोटी दा,' और 'बैंड बाजे' जैसी फिल्मों में शानदार अभिनय किया था।

