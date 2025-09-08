जैस्मिन भसीन ने अली गोनी की बहन को दी जन्मदिन की बधाई, बताया अपनी सोल सिस्टर

मुंबई, 8 सितंबर (आईएएनएस)। अभिनेत्री जैस्मिन भसीन और अली गोनी की जोड़ी टीवी के बेस्ट कपल्स में से एक हैं। अली गोनी की बहन इल्हाम का आज जन्मदिन है, इस मौके पर जैस्मिन भसीन ने उन्हें बधाई देते हुए एक स्पेशल मैसेज शेयर किया।

इसमें उन्होंने इल्हाम को अपनी सोल सिस्टर बताया है। जैस्मिन भसीन का अली गोनी के परिवार के साथ रिश्ता बहुत ही मजबूत है। वो जैस्मिन पर अक्सर प्यार लुटाते हुए दिखाई दे जाते हैं। जैस्मिन भी अली गोनी के परिवार वालों को उतना ही आदर और सम्मान देती हैं।

अली की बहन इल्हाम जैस्मिन भसीन की बेस्ट फ्रेंड बन गई हैं। दोनों के बीच की बॉन्डिंग आज उनके बर्थडे पर भी देखने को मिली। जैस्मिन ने इल्हाम के साथ अपनी तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, "जन्मदिन मुबारक हो इल्हाम गोनी। हम बहनों के रूप में पैदा नहीं हुए थे, लेकिन कसम खाती हूं, तुम हर मायने में मेरी सोल सिस्टर हो। तुम बस बिना कुछ कहे मुझे समझकर हमेशा अपने प्यार और समर्थन के साथ मेरे जीवन को बहुत आसान बना देती हो। जिस तरह से तुम सभी भूमिकाओं को इतनी खूबसूरती से निभाती हो, उससे तुम मुझे हर दिन प्रेरित करती हो। मैं तुम्हारे दुनिया की तमाम खुशी की कामना करती हूं। मेरे जीवन का इतना खूबसूरत हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद।"

इस पोस्ट में जैस्मिन ने इल्हाम के साथ बहुत सारी यादों को तस्वीरों के रूप में लोगों के साथ साझा किया। इससे पता चल रहा है कि दोनों एक दूसरे को कितनी अच्छी तरह से समझती हैं, उनका रिश्ता बहुत ही गहरा है।

बता दें कि जैस्मिन और अली गोनी पिछले 5 सालों से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं। फिलहाल वो लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। उन्होंने इस बात की जानकारी अपने यूट्यूब चैनल पर एक ब्लॉग में दी थी। दोनों का कहना है कि वो एक-दूसरे को कई साल से जानते थे, लेकिन जब उन्होंने टीवी रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 15 में हिस्सा लिया तब जाकर कपल को एहसास हुआ था कि वो एक-दूसरे को कितना प्यार करते हैं।

--आईएएनएस

जेपी/जीकेटी