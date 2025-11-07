मनोरंजन

जरीन खान इमरान हाशमी की बड़ी फैन पर 'हक' देखकर नफरत से भर उठीं

Nov 07, 2025, 06:20 AM
नई दिल्ली, 6 नवंबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी और यामी गौतम स्टारर फिल्म 'हक' 7 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है, लेकिन रिलीज से पहले ही फिल्म की दिल खोलकर तारीफ हो रही है।

रिलीज से पहले फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी, जिसमें बॉलीवुड के लगभग सभी स्टार्स को देखा गया। फिल्म देखने के बाद एक्ट्रेस जरीन खान ने 'हक' को रिलीज से पहले ही ब्लॉकबस्टर बता दिया।

जरीन खान ने सोशल मीडिया पर फिल्म 'हक' को लेकर पोस्ट शेयर किया है, जिसमें फिल्म का ट्रेलर शेयर कर जरीन ने लिखा, "रात को फिल्म 'हक' देखी, और ये कहना गलत नहीं होगा कि फिल्म हिट होने वाली है। एक अच्छी कहानी को अच्छी अदाकारी के साथ पर्दे पर पेश किया गया है। हर किसी को ये फिल्म देखनी चाहिए, मुस्लिम समुदाय को भी।"

उन्होंने इमरान हाशमी की एक्टिंग की तारीफ की। उन्होंने लिखा, "मैं पहले से ही आपकी फैन थी, लेकिन फिल्म में आपने अब्बास का रोल इतने अच्छे तरीके से किया है कि मैं खुद को अब्बास से नफरत करने से नहीं रोक पा रही हूं। यामी गौतम, आपने भी अपने रोल को बखूबी निभाया है।"

फिल्म शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है और फिल्म का प्रमोशन इमरान हाशमी और यामी गौतम दोनों ही सोशल मीडिया के जरिए कर रहे हैं।

फिल्म की कहानी शाह बानो की जीवनी पर बनी हैं, जिन्होंने तीन तलाक मिलने के बाद गुजारे भत्ते के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। शाह बानो पहली मुस्लिम महिला थीं, जिन्होंने तीन तलाक का विरोध करते हुए कोर्ट में केस किया था।

कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए शाह बानो और हर मुस्लिम महिला को गुजारे भत्ते का अधिकार दिया था। हालांकि, कई सालों तक बानो को अपने हक की लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ी थी।

शाह बानो की असल जिंदगी से प्रभावित होकर ही फिल्म 'हक' बनाई गई है। हालांकि शाह बानो के परिवार ने फिल्म पर बैन लगाने की मांग की थी, क्योंकि उनका कहना था कि फिल्म में शाह बानो के चरित्र और जीवनी को अलग तरीके से दिखाया गया है। मध्यप्रदेश कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है।

