जापान में 'बाहुबली: द एपिक' की स्पेशल स्क्रीनिंग में शामिल हुए प्रभास, बोले- लंबे समय से कर रहा था इंतजार

मुंबई, 5 दिसंबर (आईएएनएस)। भारतीय सिनेमा के सुपरस्टार प्रभास ने हाल ही में जापान का दौरा किया, और यह उनके फैंस के लिए एक यादगार पल बन गया। दरअसल, प्रभास की फिल्म 'बाहुबली: द एपिक' की जापान में खास स्क्रीनिंग आयोजित की गई थी, जो 12 दिसंबर को वहां आधिकारिक रूप से रिलीज होने वाली है। भारतीय सिनेमा के इस बड़े महाकाव्य का जापानी दर्शकों के बीच स्वागत करना एक महत्वपूर्ण क्षण माना जा रहा है।

'बाहुबली: द एपिक' फिल्म एक अलग ही तरह का अनुभव देती है। यह फिल्म अपने दो भागों, 'बाहुबली: द बिगिनिंग' और 'बाहुबली 2: द कन्क्लूजन,' को एक साथ मिलाकर बनाई गई है। इसका मकसद दर्शकों के सामने पूरी कहानी को एक साथ पेश करना है। स्क्रीनिंग के दौरान प्रभास ने अपने मिलनसार व्यवहार से सभी का दिल जीत लिया। उनका उत्साह और फैंस के साथ गर्मजोशी से बातचीत करना लोगों के लिए यादगार अनुभव बन गया।

फिल्म देखने के बाद प्रभास ने दर्शकों से सीधे बात की। उन्होंने कहा, ''बीते दस सालों से मैं जापान के फैंस के बारे में सुनता रहा हूं। ऐसे में मैं लंबे समय से इस पल का इंतजार कर रहा था। आप सभी से मिलने के लिए उत्साहित था।'' उन्होंने फैंस का धन्यवाद भी किया।

प्रभास ने साझा किया कि जापान आना उनका पुराना सपना था, जो अब पूरा हो गया है। उन्होंने फैंस को भरोसा दिलाया कि वह भविष्य में भी हर साल जापान आएंगे और उनसे मिलेंगे।

प्रभास का जापान दौरा और 'बाहुबली: द एपिक' का वहां रिलीज होना भारतीय सिनेमा के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। यह कदम भारतीय और जापानी दर्शकों के बीच एक पुल बनाने जैसा है। इस फिल्म ने विश्व स्तर पर भारतीय फिल्म उद्योग की ताकत और कहानी कहने की क्षमता को दिखाया है।

प्रभास अब कई नई और रोमांचक फिल्मों की तैयारी कर रहे हैं, जिनमें 'द राजा साब', 'स्पिरिट', 'फौजी', 'सलार पार्ट 2-शौर्यंगा पर्वम', और 'कल्कि 2898 एडी पार्ट 2' शामिल हैं। इन फिल्मों का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

--आईएएनएस

पीके/डीएससी