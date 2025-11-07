Jaani Apsara 2 : जानी का 'अप्सरा 2' गाना रिलीज, कहानी का ट्विस्ट कर देगा आखिर में इमोशनल

मुंबई: पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के मशहूर गीतकार, सिंगर और कंपोजर जानी एक बार फिर अपने रोमांटिक अंदाज से फैंस का दिल जीतने लौट आए हैं। उनका नया गाना 'अप्सरा 2' रिलीज हो चुका है, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है।

जानी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर गाने की रिलीज की जानकारी साझा की और लिखा, ''तो आखिरकार 'अप्सरा 2' अब देसी मेलोडीज़ यूट्यूब चैनल पर आ गया है। अभी पूरा वीडियो देखें और मुझे अपना फीडबैक बताएं।''

जानी का कहना है कि 'अप्सरा 2' उनके दिल के बेहद करीब है, क्योंकि यह सिर्फ म्यूजिक नहीं, बल्कि एक अधूरी प्रेम कहानी का एहसास भी है।

गाने में उनके साथ पहले 'अप्सरा' गाने की ही खूबसूरत मॉडल डायना टिटकोवा नजर आ रही हैं। दोनों की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री ने दर्शकों को एक बार फिर दीवाना बना दिया है।

'अप्सरा 2' की कहानी वहीं से शुरू होती है, जहां पहली 'अप्सरा' खत्म हुई थी, लेकिन इस बार इमोशन्स और गहरे हैं। वीडियो की शुरुआत में जानी दिल छू लेने वाली पंजाबी शायरी कहते हैं, जिसमें वो उन लड़कों की बात करते हैं जो पहली-पहली बार प्यार में पड़े हैं और उस एहसास में खो जाते हैं।

गाने में जानी और डायना के बीच की केमिस्ट्री बेहद शानदार लग रही है। डायना का मासूम किरदार इस गाने में दर्शकों के दिलों में जगह बना लेगा। वह जानी को बुरी नजर से बचाने के लिए उनकी नजर उतारती नजर आती हैं। वीडियो में दोनों के कई रोमांटिक पलों को खूबसूरती से दिखाया गया है। हालांकि गाने के आखिर में एक ट्विस्ट ऐसा आता है जो दर्शकों को चौंका देता है। यही ट्विस्ट 'अप्सरा 2' को सिर्फ एक रोमांटिक वीडियो से आगे बढ़ाकर एक इमोशनल एक्सपीरियंस देता है।

अगर बात करें पहले गाने 'अप्सरा' की, तो इसमें जानी के रूस के सफर को दिखाया गया था। पहले गाने में एक विदेशी धरती पर दो दिलों के मिलन की कहानी थी, जहां भाषा की दीवारें जरूर थीं लेकिन दिल पास थे। वहीं 'अप्सरा 2' इस कहानी को आगे बढ़ाता है और उसमें इमोशनल गहराई जोड़ता है। इस बार भी जानी और डायना की जोड़ी ने लोगों के दिलों को जीत लिया है।

जानी ने न सिर्फ गाने में अपनी आवाज दी है, बल्कि शानदार म्यूजिक देने का काम भी किया है। यही नहीं, उन्होंने गाने के बोल भी लिखे हैं। गाने में फीमेल वोकल सिंगर असीस कौर हैं, जो गाने में जान डालने का काम कर रही हैं।

