Janhvi Kapoor Param Sundari: बंगला साहिब से इंडिया गेट तक... जान्हवी कपूर ने दिखाई दिल्ली टूर की झलक

Aug 24, 2025, 12:54 PM
मुंबई:  बॉलीवुड की चमक-धमक अब सिर्फ बड़े पर्दे तक ही नहीं रह गई है, बल्कि सोशल मीडिया पर भी खूब दिखाई देती है। जब कोई नई फिल्म आने वाली होती है, तो सितारे जगह-जगह जाकर उसका प्रमोशन करते हैं। इस कड़ी में हाल ही में जान्हवी कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा अपनी आने वाली फिल्म 'परम सुंदरी' के प्रमोशन के लिए दिल्ली पहुंचे। अभिनेत्री ने इसकी कुछ तस्वीरें और वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए, जिन्हें फैंस काफी पसंद कर रहे हैं।

जान्हवी कपूर ने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में दिल्ली टूर की कई झलकियां दिखाई हैं। पहली तस्वीर में वो और सिद्धार्थ दोनों बंगला साहिब गुरुद्वारा में नजर आ रहे हैं। दोनों ने वहां मत्था टेका और आशीर्वाद लिया। इस मौके पर एक्ट्रेस ने एक बेहद खूबसूरत और ट्रेडिशनल आउटफिट पहना था। उन्होंने फूलों के डिजाइन वाली हाफ साड़ी स्टाइल लहंगा पहना हुआ था, जिसमें ऊपर का हिस्सा सिंपल रखा गया था और नीचे स्कर्ट में रंग-बिरंगे फूलों और पत्तियों का डिजाइन बना था। लहंगे पर हल्का-हल्का सीक्वेंस वर्क भी था, जो उसे और भी चमकदार बना रहा था। इसके साथ उन्होंने मैचिंग दुपट्टा और मिरर वर्क वाला स्ट्रैप स्लीव्स ब्लाउज पहना था।

सिद्धार्थ मल्होत्रा इस मौके पर येलो शर्ट और ब्लू जीन्स में नजर आए। उनका यह लुक एकदम सादा सा था।

दूसरी तस्वीर में दोनों सितारे दिल्ली के कनॉट प्लेस पहुंचे, जहां उन्होंने हाथ हिलाकर अपने चाहने वालों का अभिवादन किया। फैंस की भीड़ ने जोरदार स्वागत किया और कई लोगों ने दोनों की एक झलक पाने के लिए मोबाइल कैमरे से वीडियो बनाना शुरू कर दिया। इसके बाद एक तस्वीर में जान्हवी इंडिया गेट के सामने कॉटन कैंडी खाती नजर आईं।

इसके बाद इंस्टाग्राम पोस्ट में एक वीडियो भी है, जिसमें दोनों स्टार फिल्म के गाने 'लाल कलर की साड़ी' पर डांस करते नजर आ रहे हैं। दोनों ने अपने डांस मूव्स से फैंस का खूब मनोरंजन किया।

जान्हवी ने इस पोस्ट के कैप्शन में हार्ट इमोजी के साथ दिल्ली लिखा और साथ ही यह भी बताया कि उनकी फिल्म 'परम सुंदरी' 29 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है।

 

 

