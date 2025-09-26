Homebound Movie Release : 'होमबाउंड' की रिलीज पर ईशान खट्टर ने शेयर किया फिल्म शूटिंग के शुरुआती दिनों का अनुभव

मनोरंजन

Sep 26, 2025, 12:21 PM
'होमबाउंड' की रिलीज पर ईशान खट्टर ने शेयर किया फिल्म शूटिंग के शुरुआती दिनों का अनुभव

नई दिल्ली: जान्हवी कपूर, ईशान खट्टर और विशाल जेठवा स्टारर फिल्म होमबाउंड शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई। फिल्म को सोशल मीडिया से लेकर सिनेमाघरों तक बेहतरीन रेस्पॉन्स मिल रहा है। इस बीच ईशान खट्टर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर फिल्म के शुरुआती दिनों का अनुभव शेयर किया।

ईशान खट्टर ने इंस्टाग्राम पर कई फोटो और वीडियो शेयर किए। एक तस्वीर में ईशान जमीन पर बैठकर फिल्म के सीन को समझ रहे हैं। एक्टर के चेहरे पर गंभीर भाव हैं।

एक्टर ने उस घर की फोटो भी शेयर की है, जहां फिल्म की सारी शूटिंग हुई थी। ईशान ने फिल्म के सेट पर मस्ती करने का मौका भी नहीं छोड़ा। एक फोटो में ईशान खट्टर ने विशाल को गोद में उठा रखा है। वहीं, कुछ फोटो में गांव के लोग दिख रहे हैं।

ईशान ने कैप्शन में लिखा, "आज होमबाउंड के रिलीज के दिन वो पहले दिन याद आ रहे हैं जिन्होंने हमें इस कहानी को गहराई से समझने की क्षमता दी…तैयारी…अगस्त 2024।" एक्टर के पोस्ट पर फैंस भी रिएक्ट कर रहे हैं। फिल्म निर्माता नीरज घायवान ने कमेंट कर लिखा, "इन तस्वीरों को फिर देखकर मेरा दिल भारी हो गया है।"

इस फिल्म को ऑस्कर अवॉर्ड के लिए भी भेजा है और शायद यही वजह है कि फिल्म की कहानी फैंस के दिलों को छू गई है। सोशल मीडिया पर फिल्म की कहानी, जान्हवी कपूर-ईशान खट्टर की जोड़ी और डायलॉग डिलीवरी की जमकर तारीफ हो रही है।

एक यूजर ने लिखा, "इस मास्टरपीस को बनाने में पूरी टीम ने मेहनत की है…फिल्म के लिए शुभकामनाएं।

बता दें कि फिल्म की कहानी जान्हवी कपूर, ईशान खट्टर, और विशाल जेठवा के इर्द-गिर्द घूमती है, जो सरकारी नौकरी पाने के लिए पूरी मेहनत करते हैं लेकिन गरीबी और जातिवाद की वजह से उन्हें कठिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

 

 

Homebound MovieVishal JethwaJanhvi KapoorBollywood releaseOscar EntryIshaan Khattersocial media buzz

