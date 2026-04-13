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जीनत अमान और जया प्रदा ने आशा ताई को दी भावुक श्रद्धांजलि, बोलीं- 'आपकी आवाज कभी फीकी नहीं पड़ेगी'

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 14, 2026, 03:44 AM

मुंबई, 13 अप्रैल (आईएएनएस)। दिग्गज गायिका आशा भोसले के निधन के बाद पूरे देश में शोक है। संगीत जगत से लेकर फिल्म इंडस्ट्री तक हर कोई उन्हें अपने-अपने अंदाज में याद कर रहा है। इस बीच बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्रियां जीनत अमान और जया प्रदा ने भी उन्हें भावुक शब्दों में श्रद्धांजलि दी और उनके साथ बिताए पलों को साझा किया है।

जीनत अमान ने सोशल मीडिया पर आशा जी की ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर साझा करते हुए कहा कि आज वह एक ऐसी महान प्रतिभा को खोने का शोक मना रही हैं, जिनकी आवाज ने कई पीढ़ियों को मंत्रमुग्ध किया।

उन्होंने कैप्शन में लिखा, ''आज मैं एक महान प्रतिभा के जाने का शोक मना रही हूं। आशा जी की आवाज ने कई पीढ़ियों को मोहित किया है, और यह मेरे लिए बेहद सौभाग्य की बात रही कि उन्होंने मेरी फिल्मों पर फिल्माए गए इतने सारे गीतों को अपनी आवाज दी। 'दम मारो दम', 'चुरा लिया', 'दो लफ्जों की', 'मेरी सोनी मेरी तमन्ना', 'खतूबा'… यह लिस्ट खत्म ही नहीं होती। शायद यह कहना गलत नहीं होगा कि आशा जी ने ही मेरी सफलता को संगीत दिया! मैंने उनके गीतों को सुनते हुए अनगिनत घंटे बिताए हैं और उनके गानों पर लिप-सिंक करके मुझे जो प्यार मिला, वह भी उसी का परिणाम है।''

उन्होंने आगे कहा, ''आशा जी के साथ मेरा रिश्ता लंबे समय तक आत्मीय रहा। जब भी हम मिले, उन्होंने हमेशा स्नेह दिखाया। लेकिन करीब एक दशक पहले मुझे उनके व्यक्तित्व की असली झलक देखने को मिली। हम दोनों कोलकाता में एक संगीत कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे, और जब आशा जी वहां पहुंचीं, तो उनके शरीर पर चोटों के निशान देखकर मैं चौंक गई। बाद में पता चला कि उनके साथ एक दिन पहले ही हादसा हुआ था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपना पेशेवर वादा निभाने का फैसला किया। और फिर मंच पर उन्होंने ऐसा जादू बिखेरा कि दर्शक घंटों तक मंत्रमुग्ध रहे। उस समय आशा जी 80 साल से भी ज्यादा उम्र की थीं, और यह कहना गलत नहीं होगा कि उस कार्यक्रम से मैं बेहद प्रभावित और प्रेरित होकर लौटी। तो धन्यवाद आशा जी, इस संगीत और इस गरिमा के लिए। आपकी आवाज कभी फीकी नहीं पड़ेगी।''

वहीं, जया प्रदा ने भी आशा भोसले को याद करते हुए इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा की और कहा कि उनके निधन की खबर सुनकर उन्हें गहरा दुख पहुंचा है। उन्होंने कहा, ''आशा भोसले सिर्फ एक महान गायिका नहीं थीं, बल्कि संगीत की आत्मा थीं। उनकी आवाज ने मेरे हर किरदार को एक नई पहचान दी और उसमें एक खास एहसास जोड़ा। आशा जी के साथ बिताया हर पल और उनके द्वारा गाए गए गीत आज भी मुझे याद हैं। उनकी गायकी का जादू आने वाले कई वर्षों तक लोगों के दिलों में बना रहेगा। उनकी आवाज को लोग आज भी महसूस करते हैं। आशा जी को खोना मेरे लिए किसी अपने को खोने जैसा है। मेरी भगवान से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनका संगीत हमेशा लोगों को प्रेरित करता रहे।''

--आईएएनएस

पीके/एबीएम

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