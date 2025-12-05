मनोरंजन

जीनत अमान ने सवाल पूछा, क्या आज भी कपड़ों से तय होती है महिला की गलती?

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
Dec 05, 2025, 03:55 AM

मुंबई, 4 दिसंबर (आईएएनएस)। बीते जमाने की मशहूर अभिनेत्री जीनत अमान अब भले ही पर्दे पर कम नजर आती हैं, लेकिन सोशल मीडिया पोस्ट से दर्शकों के दिलों में खास मौजूदगी रखती हैं। अभिनेत्री ने गुरुवार को इंस्टाग्राम पर फिल्म 'द ग्रेट गैम्बलर' का एक सीन शेयर किया।

अभिनेत्री ने फिल्म से जुड़ा किस्सा शेयर करते हुए लिखा कि कभी-कभी वे अक्सर अपनी पुरानी फिल्मों के क्लिप देखती रहती हैं। इस दौरान उन्हें फिल्म 'द ग्रेट गैम्बलर' में अमिताभ बच्चन और खुद का एक सीन मिला। इस सीन में एक लड़का उन्हें छेड़ता है, जिसमें वे उस लड़के को पुलिस स्टेशन पर लेकर जाती हैं, लेकिन सीन में अमिताभ बच्चन अभिनेत्री को डांटते हैं और कहते हैं कि तुमने जिस तरह के कपड़े पहन रखे हैं, तो लड़के ऐसा करते हैं।

उन्होंने लिखा, "जब हम युवा होते थे, तो लगता था कि समाज के सख्त नियम कभी नहीं बदलेंगे, फिर चाहे हम कितनी भी बगावत क्यों न कर लें। लेकिन, धीरे-धीरे समय बीतता गया और एक दिन स्क्रीन से नजर हटाकर देखा तो पाया, अरे, बहुत कुछ बदल गया।"

अभिनेत्री ने आगे लिखा, "ठीक है, सब कुछ नहीं बदलता है। आज भी कुछ नैतिकता की ठेकेदारी करने वाले लोग मौजूद हैं। हालांकि, लोगों का सोचने-समझने का तरीका जरूर बदल गया है।"

अभिनेत्री ने महिलाओं से पूछते हुए लिखा कि अगर आप लोगों ने क्लिप देखी है, तो बताइए क्या आप लोगों को उस लड़के की छेड़छाड़ पर गुस्सा आया? क्या बेचैनी और गुस्सा आप से जुड़े और सबसे ज्यादा गुस्सा उस इंस्पेक्टर पर आया कि वो कहता है ‘खुद ही बुलावा देती हो’ वाला ताना?

अभिनेत्री ने आजकल की लड़कियों के साहस पर खुशी जाहिर करते हुए लिखा, "मैंने यह सीन एक युवा लड़की को दिखाया। उसने इंस्पेक्टर विजय को देखकर कहा कि क्या लूजर है यार। मैं यह सुनकर हंसते-हंसते लोटपोट हो गई। आज मैं खुद ज्यादा व्यावहारिक सोच रखने लगी हूं। मैं बिल्कुल मानती हूं कि हर किसी को अपनी पसंद के कपड़े पहनने का हक है, लेकिन यह भी सोच है कि दुनिया अभी हमारी सोच पर नहीं चलती है। कुछ कपड़े कुछ जगहों पर ज्यादा ठीक लगते हैं। क्या यह सोच पुरानी हो गई? शायद हां। लेकिन मेरे सारे बाल सफेद हो चुके हैं, इसलिए थोड़ा समझ लीजिए।"

उन्होंने आखिर में लिखा, "मैं आपकी राय जानना चाहती हूं। खासकर उन लोगों से जो मुझसे ज्यादा आज की दुनिया और नए नियम समझते हैं।"

--आईएएनएस

एनएस/एबीएम

