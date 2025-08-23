मनोरंजन

जीनत अमान मानती ​​हैं कि फैशन हर उम्र के लिए है

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 23, 2025, 03:44 AM

मुंबई, 22 अगस्त (आईएएनएस)। बीते जमाने की मशहूर अभिनेत्री जीनत अमान ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें पोस्ट की, जिसमें वह स्टाइलिश पोज देती नजर आ रही हैं।

जीनत ने इंस्टाग्राम पर कई तस्वीरें पोस्ट करते हुए इसके कैप्शन में लिखा, "फैशन एडिट—शुक्रवार के लिए! टेस्ट शूट्स में हम सैकड़ों तस्वीरें लेते हैं, लेकिन ऑनलाइन सिर्फ एक-दो ही डालते हैं। ये मुझे थोड़ा बेकार-सा लगता है। इसलिए, आज मैं आपके साथ कुछ अपने पसंदीदा लुक्स शेयर कर रही हूं, जो मैंने पिछले कुछ सालों में तान्या अग्रवाल (फोटोग्राफर) के साथ शूट किए थे।

पुराना मतलब बोरिंग या आउट ऑफ फैशन बिल्कुल नहीं होता। फैशन हर उम्र के लिए है। आप लोग तो 'स्वैग' की बातें करते हो, लेकिन आज मैं दिखाना चाहती हूं—सीनियर स्टाइल!

उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में आगे लिखा, ''अगर आपके पास कोई ऐसी आंटी हैं, जो हमेशा शानदार कपड़ों में दिखती हैं, कोई नाना-दादा जिनकी टोपी मशहूर है, या मम्मी जिनकी साड़ियां सबकी फेवरेट हैं—तो उनकी एक फोटो अपनी इंस्टा स्टोरी पर डालिए और मुझे टैग कीजिए! मैं बड़ी खुशी से उनका स्टाइलिश लुक देखूंगी और अपनी फेवरेट तस्वीरें रीपोस्ट भी करूंगी। चलिए, मिलकर उन लोगों को सेलिब्रेट करें जिनका फैशन उम्र की परवाह नहीं करता!"

अभिनेत्री के पोस्ट करते ही फैंस और शुभचिंतकों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी। कई उनके पोस्ट पर 'हार्ट' और 'फायर' के इमोजी दे रहे हैं।

एक यूजर ने लिखा, "टाइमलेस," तो दूसरे यूजर ने लिखा, "ओजी डीवा।"

एक अन्य यूजर ने कमेंट किया, "यह लड़की है या रेशम की डोर? कितनी खूबसूरत है।"

जीनत ने भले ही अभिनय की दुनिया से दूरी बना ली, लेकिन वह फैंस से जुड़े रहने के लिए इंस्टाग्राम पर तस्वीरें और वीडियो पोस्ट करती रहती हैं। इससे पहले उन्होंने इंस्टाग्राम पर पुराने दिनों का एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, "बीते जमाने की एक झलक...'' मैं पहले ही राज जी के बारे में बहुत कुछ लिख चुकी हूं, इसलिए अब कपूर परिवार पर अपनी इस सीरीज का अंत इस वीडियो के साथ कर रही हूं। ये कुछ खास लम्हें हैं, एक जश्न के दौरान के, जो कपूर परिवार के घर में मनाया गया था। उस रात कृष्णा जी ने फिल्म इंडस्ट्री के बड़े-बड़े सितारों की बहुत अच्छे से मेजबानी की थी।

जीनत ने आगे लिखा था, इस वीडियो को देखकर मेरी पुरानी यादें ताजा हो गईं। ये ना सिर्फ मेरी जिंदगी के एक खूबसूरत दौर की झलक है, बल्कि इसमें मेरी प्यारी मां भी नजर आ रही हैं। आप उन्हें वीडियो के 17वें सेकंड पर गुलाबी साड़ी में देख सकते हैं। जिन लोगों ने मेरे राज जी पर लिखे पोस्ट मिस कर दिए थे, मैं उन्हें अपनी स्टोरीज में फिर से शेयर कर रही हूं, ताकि आप भी उन्हें पढ़ सकें। ओह… इसे देखकर बहुत अजीब सा लग रहा है, जैसे कोई सपना हो!

--आईएएनएस

एनएस/जीकेटी

Related posts

Loading...

More from author

Loading...