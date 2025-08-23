जीनत अमान किसी फैशनिस्ट से कम नहीं, फोटो शेयर कर फैंस को दिया ये चैलेंज

मुंबई, 22 अगस्त (आईएएनएस)। 70-80 के दशक की अभिनेत्री जीनत अमान की गिनती उस दौर की सबसे अधिक कमाई करने वाली एक्ट्रेस में होती थी। यही नहीं, वह अपने दौर की फैशन आइकन भी थीं। उनका ये स्वैग अब भी कम नहीं हुआ है।

इसकी बानगी है जीनत अमान की लेटेस्ट पोस्ट। इसमें 73 साल की जीनत अमान किसी टॉप की मॉडल की तरह अलग-अलग फैशन को कैरी करती दिख रही हैं। पोस्ट में उन्होंने फैंस को एक चैलेंज भी दिया है।

इस पोस्ट को इंस्टाग्राम पर उन्होंने शेयर किया है। इसे शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि शुक्रवार के लिए एक फैशन एडिट। मुझे लगता है कि सभी टेस्ट शूट्स में हम सैकड़ों तस्वीरें लेते हैं और फिर सिर्फ एक या दो ही ऑनलाइन पोस्ट करते हैं, यह बहुत ही बेकार है। तो पेश हैं पिछले कुछ सालों में तान्या अग्रवाल के साथ किए गए टेस्ट शूट्स के मेरे पसंदीदा लुक्स।

एक्ट्रेस ने आगे लिखा, बूढ़ा होने का मतलब बिल्कुल भी भद्दा नहीं होता और फैशन हर उम्र के लिए होता है। आपके बच्चों के पास "स्वैग" हो सकता है, लेकिन आज मैं सीनियर स्टाइल देखना चाहती हूं। अगर आपकी कोई चाची हैं जो आइकॉनिक आउटफिट्स में जिंदगी गुजारती हैं, कोई दादा जिनकी बॉलर हैट मशहूर है, कोई मां जिनकी साड़ियां शहर में चर्चा का विषय बन जाती हैं, तो उनकी एक तस्वीर अपनी स्टोरीज में पोस्ट करें और मुझे टैग करें। उनके लुक्स का आनंद लेना और अपने पसंदीदा लुक्स को फिर से पोस्ट करना बहुत अच्छा होगा। मैं हमारे बीच मौजूद कुशल फैशनिस्टा का जश्न मनाने के लिए उत्सुक हूं।”

जीनत अमान ने 'हरे रामा हरे कृष्णा,' 'रोटी कपड़ा और मकान,' और 'धरम वीर' जैसी फिल्मों में काम किया था। उनकी जोड़ी शशि कपूर के साथ जमती थी। इससे पहले एक पोस्ट में जीनत अमान ने बताया था कि उनको शशि कपूर पर क्रश था। साथ ही उन्होंने ‘सत्यम शिवम सुंदरम’ के एक सीन का जिक्र करते हुए बताया कि उनका पहला ऑनस्क्रीन ‘किस सीन’ काफी चर्चा में रहा। इसे लेकर काफी हंगामा भी हुआ, लेकिन इसे शूट करते वक्त वह पूरी तरह सहज थीं।

उन्होंने कहा, “यह सीन मेरे करियर का बड़ा पल था। मुझे पता है कि सत्यम शिवम सुंदरम के बारे में मैं पहले ही काफी कुछ कह चुकी हूं, लेकिन मैंने दो कारणों से इस क्लिप को आपके साथ शेयर करने का फैसला लिया। उस समय इस सीन को लेकर काफी हंगामा मचा था, लेकिन यह वास्तव में काफी पवित्र है। इसे शूट करते समय मुझे वाकई एक पल भी असहजता महसूस नहीं हुई।”

