जन्नत जुबैर ने सोशल मीडिया पर साझा की दोस्तों संग मस्ती की झलकियां

मुंबई, 11 सितंबर (आईएएनएस)। बाल कलाकार के रूप में इंडस्ट्री में नाम बनाने वाली अभिनेत्री और सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर जन्नत जुबैर ने हाल ही में अपनी जिंदगी की रंगीन झलकियां फैंस के साथ साझा कीं।

अभिनेत्री ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ तस्वीरें और वीडियो पोस्ट किए, जिनमें वह दोस्तों के साथ मस्ती करती और रीम के जन्मदिन का जश्न मनाती नजर आ रही हैं। पहली तस्वीर में जन्नत फोन पर व्यस्त दिख रही हैं, जबकि दूसरी तस्वीर में वह सेल्फी के मूड में हैं। तीसरी तस्वीर में वह मशहूर कॉन्टेंट क्रिएटर रेबिल किड (अपूर्वा मखीजा) के साथ पोज दे रही हैं। बाकी तस्वीरों में जन्नत अपनी करीबी दोस्तों के साथ मस्ती के पल बिताती नजर आईं। खास तस्वीरें उनकी बचपन की दोस्त रीम के जन्मदिन की हैं, जहां वह और उनके दोस्त सिद्धार्थ रीम के बर्थडे सेलिब्रेशन में डांस करते दिखे। जन्नत ने इस पोस्ट को कैप्शन दिया, "जिंदगी इन दिनों।"

जन्नत के फैंस ने इस पोस्ट पर खूब प्यार बरसाया और कमेंट्स में उनकी मस्ती भरी जिंदगी की तारीफ की। एक यूजर ने लिखा, "आप बहुत प्यारे लग रहे हो।" दूसरे यूजर ने लिखा, "प्यारी-सी लड़की।" एक अन्य यूजर ने लिखा, "आप, रीम और सिद्धार्थ साथ में प्यारे लगते हो।"

खास बात यह है कि जन्नत की इस पोस्ट को उनकी दोस्त रीम ने भी अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज सेक्शन पर शेयर किया, जिससे दोनों की गहरी दोस्ती की झलक मिलती है।

जन्नत जुबैर, जिन्होंने 'फुलवा' और 'तू आशिकी' जैसे धारावाहिकों से प्रसिद्धि पाई, आज सोशल मीडिया पर भी लाखों दिलों की धड़कन हैं। उन्होंने करियर की शुरुआत टीवी सीरियल 'दिल मिल गए' में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर की थी। इसके बाद वह कई टीवी शोज और फिल्मों में भी नजर आई थीं, जिनमें 'भारत का वीर पुत्र-महाराणा प्रताप', 'अलादीन', 'चांद के पार चलो', 'अंतरा', 'तू आशिकी', 'हार जीत', 'तुझसे नाराज नहीं जिंदगी', 'शक्ति- अस्तित्व के एहसास की', 'फुलवा', और 'काशी- अब न रहे तेरा कागज कोरा' जैसे टीवी सीरियल्स शामिल हैं।

वह रानी मुखर्जी की फिल्म 'हिचकी' में भी नजर आई थीं, और उन्होंने पंजाबी इंडस्ट्री में फिल्म 'कुलचे छोले' से डेब्यू किया था।

